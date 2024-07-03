パリ五輪代表メンバーが決定! オーバーエイジは不在…松木、彩艶らが招集外
U-23日本代表の大岩剛監督が3日、都内で記者会見を行い、パリオリンピックに出場するU-23日本代表メンバー18人を発表した。年齢制限のないオーバーエイジ(OA)3枠は使用せず、U-23世代のみで戦うことになった。
6月のアメリカ遠征に参加したメンバーを中心にMF藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)、FW細谷真大(柏)らが順当に選出された。一方、MF松木玖生(FC東京)やA代表に参加していたGK鈴木彩艶(シントトロイデン)、鈴木唯人(ブレンビー)が招集外。クラブとの交渉が難航と伝えられていたOA枠は結果的に活用されず、2008年北京五輪以来となるOA不在での五輪となった。
日本は今月中旬に現地入りし、17日にトゥーロンで開催国U-23フランス代表と最後の親善試合を行う。グループリーグではD組に入り、初戦は24日でパラグアイと対戦。27日に第2節でマリと、30日の第3節でイスラエルと相まみえ、上位2チームが準々決勝に進む。
以下、U-23日本代表のパリ五輪メンバー18人
■選手
▽GK
1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
12 野澤大志ブランドン(FC東京)
▽DF
4 関根大輝(柏)
2 半田陸(G大阪)
16 大畑歩夢(浦和)
5 木村誠二(鳥栖)
15 高井幸大(川崎F)
3 西尾隆矢(C大阪)
▽MF
8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
7 山本理仁(シントトロイデン)
6 川崎颯太(京都)
14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
13 荒木遼太郎(FC東京)
▽FW
17 平河悠(町田)
18 佐藤恵允(ブレーメン)
10 斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム)
9 藤尾翔太(町田)
11 細谷真大(柏)
以下、バックアップメンバー
22 GK佐々木雅士(柏)
21 DF鈴木海音(磐田)
20 MF山田楓喜(東京V)
19 MF佐野航大(NEC)
▼過去のメンバーリスト
24/05/30 6月アメリカ遠征メンバー
(取材・文 石川祐介)
6月のアメリカ遠征に参加したメンバーを中心にMF藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)、FW細谷真大(柏)らが順当に選出された。一方、MF松木玖生(FC東京)やA代表に参加していたGK鈴木彩艶(シントトロイデン)、鈴木唯人(ブレンビー)が招集外。クラブとの交渉が難航と伝えられていたOA枠は結果的に活用されず、2008年北京五輪以来となるOA不在での五輪となった。
以下、U-23日本代表のパリ五輪メンバー18人
■選手
▽GK
1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
12 野澤大志ブランドン(FC東京)
▽DF
4 関根大輝(柏)
2 半田陸(G大阪)
16 大畑歩夢(浦和)
5 木村誠二(鳥栖)
15 高井幸大(川崎F)
3 西尾隆矢(C大阪)
▽MF
8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
7 山本理仁(シントトロイデン)
6 川崎颯太(京都)
14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
13 荒木遼太郎(FC東京)
▽FW
17 平河悠(町田)
18 佐藤恵允(ブレーメン)
10 斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム)
9 藤尾翔太(町田)
11 細谷真大(柏)
以下、バックアップメンバー
22 GK佐々木雅士(柏)
21 DF鈴木海音(磐田)
20 MF山田楓喜(東京V)
19 MF佐野航大(NEC)
▼過去のメンバーリスト
24/05/30 6月アメリカ遠征メンバー
(取材・文 石川祐介)