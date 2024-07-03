　U-23日本代表の大岩剛監督が3日、都内で記者会見を行い、パリオリンピックに出場するU-23日本代表メンバー18人を発表した。年齢制限のないオーバーエイジ(OA)3枠は使用せず、U-23世代のみで戦うことになった。

　6月のアメリカ遠征に参加したメンバーを中心にMF藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)、FW細谷真大(柏)らが順当に選出された。一方、MF松木玖生(FC東京)やA代表に参加していたGK鈴木彩艶(シントトロイデン)、鈴木唯人(ブレンビー)が招集外。クラブとの交渉が難航と伝えられていたOA枠は結果的に活用されず、2008年北京五輪以来となるOA不在での五輪となった。

　日本は今月中旬に現地入りし、17日にトゥーロンで開催国U-23フランス代表と最後の親善試合を行う。グループリーグではD組に入り、初戦は24日でパラグアイと対戦。27日に第2節でマリと、30日の第3節でイスラエルと相まみえ、上位2チームが準々決勝に進む。

　以下、U-23日本代表のパリ五輪メンバー18人

■選手

▽GK

1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)

12 野澤大志ブランドン(FC東京)

▽DF

4 関根大輝(柏)

2 半田陸(G大阪)

16 大畑歩夢(浦和)

5 木村誠二(鳥栖)

15 高井幸大(川崎F)

3 西尾隆矢(C大阪)

▽MF

8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)

7 山本理仁(シントトロイデン)

6 川崎颯太(京都)

14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)

13 荒木遼太郎(FC東京)

▽FW

17 平河悠(町田)

18 佐藤恵允(ブレーメン)

10 斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム)

9 藤尾翔太(町田)

11 細谷真大(柏)

以下、バックアップメンバー

22 GK佐々木雅士(柏)

21 DF鈴木海音(磐田)

20 MF山田楓喜(東京V)

19 MF佐野航大(NEC)

▼過去のメンバーリスト

24/05/30 6月アメリカ遠征メンバー

(取材・文　石川祐介)