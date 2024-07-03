OAは招集なし！ パリ五輪に臨むU-23日本代表メンバー18名とバックアップ4名が発表【パリ五輪】

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日本サッカー協会(JFA)は3日、パリ・オリンピックに臨むU-23日本代表メンバーを発表した。

2024年のパリ・オリンピック出場権を獲得したU-23日本代表。AFC U23アジアカップでは見事に優勝し、アジア王者としてメダル獲得を目指す。

海外組の招集に制限がある中で、18名とこれまでの活動から大きくメンバーを絞らなければいけない状況に。大岩剛監督は、MF藤田譲瑠チマ(シント＝トロイデン)、MF山本理仁(シント＝トロイデン)、GK小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)、MF斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム/オランダ)、FW細谷真大(柏レイソル)らが選ばれた。

一方で、GK鈴木彩艶(シント＝トロイデン/ベルギー)、MF松木玖生(FC東京)などはバックアップメンバーにも入らず。オーバーエイジの選出もなかった。

なお、バックアップメンバー4名も発表され、GK佐々木雅士(柏レイソル)、DF鈴木海音(ジュビロ磐田)、MF山田楓喜(東京ヴェルディ)、MF佐野航大(NECナイメヘン/オランダ)が呼ばれた。

今回発表されたU-23日本代表メンバーは以下の通り。

◆パリ五輪 U-23日本代表メンバー

GK

1.小久保玲央ブライアン(ベンフィカ/ポルトガル)

12.野澤大志ブランドン(FC東京)

DF

4.関根大輝(柏レイソル)

2.半田陸(ガンバ大阪)

16.大畑歩夢(浦和レッズ)

15.高井幸大(川崎フロンターレ)

5.木村誠二(サガン鳥栖)

3.西尾隆矢(セレッソ大阪)

MF

8.藤田譲瑠チマ(シント＝トロイデン/ベルギー)

7.山本理仁(シント＝トロイデン/ベルギー)

6.川粼颯太(京都サンガF.C.)

14.三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム/オランダ)

13.荒木遼太郎(FC東京)

FW

17.平河悠(FC町田ゼルビア)

18.佐藤恵允(ブレーメン/ドイツ)

10.斉藤光毅(ロンメル/ベルギー)

9.藤尾翔太(FC町田ゼルビア)

11.細谷真大(柏レイソル)

◆バックアップメンバー

GK

佐々木雅士(柏レイソル)

DF

鈴木海音(ジュビロ磐田)

MF

山田楓喜(東京ヴェルディ)

佐野航大(NECナイメヘン/オランダ)