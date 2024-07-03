OAは招集なし！ パリ五輪に臨むU-23日本代表メンバー18名とバックアップ4名が発表【パリ五輪】
日本サッカー協会(JFA)は3日、パリ・オリンピックに臨むU-23日本代表メンバーを発表した。
2024年のパリ・オリンピック出場権を獲得したU-23日本代表。AFC U23アジアカップでは見事に優勝し、アジア王者としてメダル獲得を目指す。
海外組の招集に制限がある中で、18名とこれまでの活動から大きくメンバーを絞らなければいけない状況に。大岩剛監督は、MF藤田譲瑠チマ(シント＝トロイデン)、MF山本理仁(シント＝トロイデン)、GK小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)、MF斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム/オランダ)、FW細谷真大(柏レイソル)らが選ばれた。
一方で、GK鈴木彩艶(シント＝トロイデン/ベルギー)、MF松木玖生(FC東京)などはバックアップメンバーにも入らず。オーバーエイジの選出もなかった。
なお、バックアップメンバー4名も発表され、GK佐々木雅士(柏レイソル)、DF鈴木海音(ジュビロ磐田)、MF山田楓喜(東京ヴェルディ)、MF佐野航大(NECナイメヘン/オランダ)が呼ばれた。
今回発表されたU-23日本代表メンバーは以下の通り。
◆パリ五輪 U-23日本代表メンバー
GK
1.小久保玲央ブライアン(ベンフィカ/ポルトガル)
12.野澤大志ブランドン(FC東京)
DF
4.関根大輝(柏レイソル)
2.半田陸(ガンバ大阪)
16.大畑歩夢(浦和レッズ)
15.高井幸大(川崎フロンターレ)
5.木村誠二(サガン鳥栖)
3.西尾隆矢(セレッソ大阪)
MF
8.藤田譲瑠チマ(シント＝トロイデン/ベルギー)
7.山本理仁(シント＝トロイデン/ベルギー)
6.川粼颯太(京都サンガF.C.)
14.三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム/オランダ)
13.荒木遼太郎(FC東京)
FW
17.平河悠(FC町田ゼルビア)
18.佐藤恵允(ブレーメン/ドイツ)
10.斉藤光毅(ロンメル/ベルギー)
9.藤尾翔太(FC町田ゼルビア)
11.細谷真大(柏レイソル)
◆バックアップメンバー
GK
佐々木雅士(柏レイソル)
DF
鈴木海音(ジュビロ磐田)
MF
山田楓喜(東京ヴェルディ)
佐野航大(NECナイメヘン/オランダ)
2024年のパリ・オリンピック出場権を獲得したU-23日本代表。AFC U23アジアカップでは見事に優勝し、アジア王者としてメダル獲得を目指す。
海外組の招集に制限がある中で、18名とこれまでの活動から大きくメンバーを絞らなければいけない状況に。大岩剛監督は、MF藤田譲瑠チマ(シント＝トロイデン)、MF山本理仁(シント＝トロイデン)、GK小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)、MF斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム/オランダ)、FW細谷真大(柏レイソル)らが選ばれた。
なお、バックアップメンバー4名も発表され、GK佐々木雅士(柏レイソル)、DF鈴木海音(ジュビロ磐田)、MF山田楓喜(東京ヴェルディ)、MF佐野航大(NECナイメヘン/オランダ)が呼ばれた。
今回発表されたU-23日本代表メンバーは以下の通り。
◆パリ五輪 U-23日本代表メンバー
GK
1.小久保玲央ブライアン(ベンフィカ/ポルトガル)
12.野澤大志ブランドン(FC東京)
DF
4.関根大輝(柏レイソル)
2.半田陸(ガンバ大阪)
16.大畑歩夢(浦和レッズ)
15.高井幸大(川崎フロンターレ)
5.木村誠二(サガン鳥栖)
3.西尾隆矢(セレッソ大阪)
MF
8.藤田譲瑠チマ(シント＝トロイデン/ベルギー)
7.山本理仁(シント＝トロイデン/ベルギー)
6.川粼颯太(京都サンガF.C.)
14.三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム/オランダ)
13.荒木遼太郎(FC東京)
FW
17.平河悠(FC町田ゼルビア)
18.佐藤恵允(ブレーメン/ドイツ)
10.斉藤光毅(ロンメル/ベルギー)
9.藤尾翔太(FC町田ゼルビア)
11.細谷真大(柏レイソル)
◆バックアップメンバー
GK
佐々木雅士(柏レイソル)
DF
鈴木海音(ジュビロ磐田)
MF
山田楓喜(東京ヴェルディ)
佐野航大(NECナイメヘン/オランダ)