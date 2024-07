ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)できょう3日夜、夏の新たなナイト・エンターテイメント『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』が開幕する。2日にはメディアや特別招待ゲストに先行公開され、グローバルグループ・&TEAMもサプライズで駆けつけた。今夏は、USJがHYBEの日本本社であるHYBE JAPANと初コラボレーション。日没になるとニューヨーク・エリアのグラマシーパークが想像を超えるスケールのエンターテイメント空間へと変ぼうした。

「HYBE LABELS」のBTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、NewJeans、&TEAM、BOYNEXTDOORの大ヒット曲が次々と大音声で響き渡り 、 巨大スクリーンにミュージックビデオが流れるなか、ダンサーたちが迫力のパフォーマンスを披露。BTSの「IDOL」、SEVENTEENの「Super」など世界的ヒットナンバーにあわせ、夜空を照らすライティング、ウォーターエフェクト、バブルマシーン、スモークなどの特殊効果で会場全体がド派手な演出で彩られた。さらに、ミニオン、セサミストリートの仲間たち、ハローキティらもキレキレのダンス。特別招待された1500人は、スプリンクラーから降り注ぐ爽やかな水に包まれ、超興奮。踊って歌って、心の底から弾けて、USJだけの特別な夏の夜を存分に楽しんだ。■体験したゲストの声「フェスみたいで最高に楽しかった!! 夜のショーなので、ステージや空間も綺麗でした」(兵庫県在住・大阪府在住/友人グループ)「水ヤバイ!! 振り付けもそのままだったし、フリコピもできて超興奮した!! 白いバブルとか、作りこまれた空間に“これがDIVEか!”と実感しました!」(兵庫県在住・大阪府在住/友人グループ)「夏の一番のイベントはびしょ濡れ!夜も暑いくらいなので、びしょ濡れになれるのは気持ちがいい!一体感が生まれて、知らない人とも大はしゃぎで楽しめた。明日からも頑張れます!」(兵庫県在住・大阪府在住/友人グループ)■『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』概要開催場所:グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)上演時間・回数: 約30 分、1日2回開催※1回目と2回目のダンスショータイムの間には、「HYBE LABELS」の楽曲が流れるDJタイムを開催 (ダンスショータイムにはエンターテイナー、パークの仲間たちによるパフォーマンスあり)※アーティスト本人の出演予定はないHARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling. (s24)Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ4061801TM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios.(C) HYBE JAPAN. All Rights Reserved. Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZ Entertainment/ADOR /HYBE LABELS JAPAN