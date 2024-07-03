³ÚÅ·¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥â¥ê¥óÅê¼ê¤ÎÎý½¬»²²Ã¤òÈ¯É½¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»241»î¹çÅÐÈÄ¤ò¸Ø¤ë33ºÐ±¦ÏÓ
¡¡³ÚÅ·¤Ï3Æü¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥â¥ê¥óÁª¼ê¤¬Îý½¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¡¦¥â¥ê¥óÁª¼ê¤Ï¡¢1991Ç¯5·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î33ºÐ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç±¦Åê±¦ÂÇ¡£2012Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È13½äÌÜ¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È2014Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2014Ç¯¤Ï60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4¾¡4ÇÔ¡¢9¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.90¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢MLB¤ÇÄÌ»»241»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡7·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¤ÇÎý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¡¦¥â¥ê¥óÁª¼ê¤Ï¡¢1991Ç¯5·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î33ºÐ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç±¦Åê±¦ÂÇ¡£2012Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È13½äÌÜ¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È2014Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2014Ç¯¤Ï60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4¾¡4ÇÔ¡¢9¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.90¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢MLB¤ÇÄÌ»»241»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡7·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¤ÇÎý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£