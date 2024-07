ジェジュン＆n․SSignら出演、日本の音楽フェス「LuckyFes′24」がABEMAにて無料で生中継！

新しい未来のテレビ「ABEMA」が、7月13日(土)、14日(日)、15日(月・祝)の3日間にわたり開催される野外音楽フェス「LuckyFes'24」より、一部出演アーティストたちのライブパフォーマンスを独自のタイムテーブルを組み、無料独占生中継することを決定した。期間中は「ABEMA」内に「LuckyFesチャンネル」が設けられ、すべて無料で視聴することができる。

「LuckyFes'24」は、茨城県ひたちなか市・国営ひたち海浜公園にて、「音楽と食とアートの祭典」として、“グリーン”“クロスオーバー”“テーマパーク”“ファミリー”“安心安全”の5つのコンセプトで開催される野外音楽フェスティバルだ。昨年は約42,000人もの観客が来場し、熱狂のうちに閉幕した。今年の出演アーティストには、1日目にウルフルズ、氣志團、水曜日のカンパネラ、加藤ミリヤ、yama、私立恵比寿中学ら、2日目には、ゴールデンボンバー、岡崎体育、超ときめき♡宣伝部、西川貴教ら、そして3日目には、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPER、Da-iCE、Juice=Juiceらが登場。さらに、ジェジュン、KARAのジヨン、Xdinary Heroes、KISS OF LIFE、n.SSignら人気K-POPアーティストも多数出演するなど、音楽のジャンルや世代を超え、さまざまなシーンで活躍する豪華アーティスト陣が集結する。今回「ABEMA」では、3日間の開催のうち一部アーティストを除き、独自のタイムテーブルを組み、熱いライブステージの数々を無料で独占生中継する。さらに今年は中継の合間に、一部アーティストのインタビューも配信される予定だ。自然豊かな会場で湧き上がる熱気や興奮を、そしてアーティストたちの生の声を、リアルタイムで楽しんでみてはいかがだろうか。

■配信概要

ABEMA「LuckyFes'24」無料独占生中継

●7月13日(土)10時〜

放送チャンネル:LuckyFesチャンネル

「LuckyFes'24独占生中継!Day1」



●7月14日(日)10時〜

放送チャンネル:LuckyFesチャンネル

「LuckyFes'24独占生中継!Day2」



●7月15日(月・祝)10時30分〜

放送チャンネル:LuckyFesチャンネル

「LuckyFes'24独占生中継!Day3」



※LuckyFesチャンネルは、7月13日(土)10時〜7月15日(月・祝)公演終了まで特別開設を予定しています



<ABEMA「LuckyFes'24」中継アーティスト>※50音順

相川七瀬

新しい学校のリーダーズ

AMEFURASSHI with RAM RIDER

ALI

石井竜也 with 杏里

石崎ひゅーい

ウルフルズ

Xdinary Heroes

n.SSign

岡崎体育

加藤ミリヤ

氣志團

KISS OF LIFE

ゴールデンボンバー

KOTORI

Conton Candy

SILENT SIREN

THE PRIMALS

ジヨン(KARA)

ジェジュン

Chevon

シャイトープ

Juice=Juice

私立恵比寿中学

水曜日のカンパネラ

SUPER★DRAGON

杉山清貴&オメガトライブ

SCANDAL

7ORDER

Da-iCE

超ときめき♡宣伝部

t-Ace

トンボコープ

西川貴教

Novel Core

ハラミちゃん

一青窈

FUNKY MONKEY BΛBY'S

FRUITS ZIPPER

FLOW

MUCC

yama

RAISE A SUILEN

Roselia



※中継アーティストは一部変更になる可能性があります。



■関連リンク

ABEMA「LuckyFes'24」トップページ