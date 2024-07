【「なかよし」8月号】7月3日 発売価格:660円

講談社はマンガ雑誌「なかよし」8月号を7月3日に発売した。価格は660円。

今号は2025年にTVアニメの放送を控える「どうせ、恋してしまうんだ。」の水帆、輝月、深の3キャラクターが表紙を飾る。メインキャスト5人と監督によるメッセージやティーザービジュアルを公開する。

また、新たに「お嬢サマは初恋にご執心につき、」の連載がスタート。ツンデレお嬢様と執着系庶民男子による恋が描かれるという。

付録は「CLAMP展」開催を記念した「カードキャプターさくら」ジュエリー型クリアうちわ。ローズクオーツを身に纏ったさくらが描かれた、クリア素材のうちわとなっている。

