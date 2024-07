甘みとコク、やわらかい肉質が特徴！関西スーパーマーケット「えびの黒牛」

関西スーパーマーケットは、2024年7月3日(水)より関西スーパー初のオリジナルブランド牛「えびの黒牛」を順次販売中です。

関西スーパーマーケット「えびの黒牛」

「えびの黒牛」は関西スーパーの看板商品「720(ナニワ)牧場グループ牛」を手がけた丸正フーズとの協働プロジェクトから生まれた国産牛。

国内屈指の牛肉産地である宮崎県。

中でもえびの市は霧島連山に囲まれた澄んだ空気の中、天然の湧き水を有しており、えびの黒牛はその地で丹精込めて育てています。

■特徴

(1) えびの黒牛は「やわらかい」「味わい深い」「良質な脂」

(2) 生産者を限定しこだわりの餌や育て方で従来品よりおいしさアップ

(3) 希少部位や牛めしなどの美味しい惣菜も提供

■やわらかさと味わい深さに自信!

えびの黒牛は、甘みとコク、やわらかい肉質が特徴の黒毛和種と乳用種を掛け合わせた牛肉。

バランスよく入ったサシのしっとりとした甘みと、噛むたび溢れ出す赤身のうま味が重なり、口の中でとろんと解けて牛肉本来の味をしっかり味わっていただけます。

おすすめはステーキ!さっと火を通すことで噛むたびにうま味がジュワッとお口いっぱいに広がります。

■ヒミツは育て方にあり!

従来の720牧場グループ牛よりおいしさの数値がアップ!

720牧場では「健康な牛はおいしい牛肉になる」をモットーに、「人」「牛」「エサ」を追求しています。

・プロの目利きで元気に育つ仔牛を見極める。

・直営牧場で隅々まで目を光らせ、丹精込めて育てる。

・牛の健康を考え栄養価が高く安全・安心なエサを与える。

この日々の積み重ねこそがおいしさのヒミツです。

■一頭買いならではの希少部位も販売

お肉好きにはたまらないえびの黒牛の希少部位も販売します。

一頭から取れる割合はわずか3%と希少で最もやわらかい部位、シャトーブリアンも提供。

自社ブランドならではの豊富なラインアップで、毎日の食卓にも特別な日にも、えびの黒牛を楽しめます。

※売り切れや取り扱いのない店舗もあります。

■牛めしなどの惣菜や加工品も

惣菜コーナーではえびの黒牛を手軽にお召し上がりいただける牛めしも提供。

たっぷりのお肉と甘辛いタレでがっつり頬張ってください!また今後はローストビーフやコロッケなども順次提供。

今後もさまざまな味わい方を提案します。

※売り切れや取り扱いのない店舗もあります。

■食べてみました! 従業員試食会時のアンケートより

・従来の720牧場グループ牛よりやわらかく、脂が甘く感じました。

美味しかったです。

(40代男性)

・味が濃く、同社の口の肥えたお客様にもこれなら胸張って紹介できると思います。

(50代女性)

・焼肉にしたら満足感あるだろうなと思いました。

もっと食べたい!(30代男性)

【7/3(水)から先行発売】

中央店、桜台店、荒牧店、鴻池店、久代店、アリオ店、稲野店、駅前店、川西店

※以降順次発売

