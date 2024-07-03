木村徹二、最新曲「みだれ咲き」特別盤を先行配信＆カップリング曲MV公開決定
木村徹二が、7月9日リリースの「みだれ咲き【特別盤】」を本日7月3日に先行配信した。
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「みだれ咲き」をレコチョクの「うたギフト」で購入すると、抽選で「木村徹二 本人手書きプロフィールシート」がもらえるキャンペーンもスタート。
さらに、ボーナストラックとして収録されている「ハマナスの眠り唄(アコースティックver.)」のMVが7月9日19時にプレミア公開されることも発表。「ハマナスの眠り唄」は、木村徹二の父である鳥羽一郎の名曲。アコースティックver.でカバーし、今作のボーナストラックとして収録されている。
「みだれ咲き【特別盤】」
各配信サイト https://lnk.to/midarezaki_sp
品番：CRCN-8668
定価：￥1,500（税抜価格 ￥1,364）
【収録曲】
1. みだれ咲き
作詩：木村竜蔵 / 作曲：木村竜蔵 / 編曲：遠山敦
2. 男の拳
作詩：木村竜蔵 / 作曲：木村竜蔵 / 編曲：遠山敦
3. ハマナスの眠り唄(アコースティックver.)
作詩：内館牧子 / 作曲：三木たかし / 編曲：矢田部正
4. みだれ咲き［オリジナル・カラオケ］
5. 男の拳［オリジナル・カラオケ］
・「みだれ咲き【特別盤】」 レコチョク うたギフトキャンペーン
https://recochoku.jp/song/S1021968177
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