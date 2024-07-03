Ankerが「Amazonプライムデー」の対象製品を一部発表、260製品以上が最大50%オフに
Ankerが「Amazonプライムデー」の対象製品を一部発表、260製品以上が最大50%オフに
アンカー・ジャパンは、7月16日と17日の2日間で実施される「Amazonプライムデー」において、260製品以上の同社製品を最大50%オフで販売する。7月11日～15日の「プライムデー先行セール」でも、同様のセール価格で販売されるという。
セール対象製品の一部が予告されており、たとえばポータブル電源の「Anker Solix C1000 Portable Power Station」は40％オフの8万3900円で販売される。USB急速充電器の「Anker Nano II 65W」は33％オフの2990円、フルワイヤレスイヤホンの「Soundcore Liberty 4」は30％オフの1万490円となる。
カテゴリー セール対象製品名 カラー セール特価 割引率 ポータブル電源 Anker Solix C1000 Portable Power Station ダークグレー 83,900円 40% 電源タップ Anker Prime Charging Station（6-in-1, 140W） ブラック 9,990円 33% USB急速充電器 Anker Nano II 65W ブラック 2,990円 33% ドッキングステーション Anker 675 USB-Cドッキングステーション（12-in-1, Monitor Stand, Wireless） ダークグレー 22,990円 30% マグネット式ワイヤレス充電器 Anker 633 Magnetic Wireless Charge（MagGo） ブラック 9️,480円 27% モバイルバッテリー Anker Power Bank（30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル） ブラック 4,490円 25% ケーブル Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m ミッドナイトブラック 1,390円 26% 完全ワイヤレスイヤホン Soundcore Liberty 4 ミッドナイトブラック 10,490円 30% オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン Soundcore AeroFit ブラック 12,690円 25% ヘッドホン Soundcore Space Q45 ブラック 10,990円 27% Bluetoothスピーカー Soundcore Motion X600 スペースグレー 16,290円 35% モバイルプロジェクター Nebula Capsule 3 ブラック 52,490円 25% ロボット掃除機 Eufy X10 Pro Omni ブラック 84,990円 15% 体重体組成計 Eufy Smart Scale P2 Pro ブラック 4,490円 36% 紛失防止トラッカー Eufy Security SmartTrack Card ブラック 2,690円 33% ペットロボット Loona Blue - 53,990円 40%