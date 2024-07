コパ・アメリカ準々決勝進出チームが決定！　ブラジルはウルグアイと対戦

コパ・アメリカ2024のグループステージの全日程が終了し、準々決勝進出チームが出揃った。コパ・アメリカは、アメリカ大陸にて行われる世界最古のナショナルチームによるサッカー大陸選手権大会。今大会は南米サッカー連盟(CONMEBOL)に加盟する10カ国に加え、北中米カリブ海サッカー連盟(CONCACAF)加盟の6カ国も参加。出場する16カ国は4つのグループに分かれ、上位2カ国、計8カ国が決勝トーナメントに進出し、準々決勝から一発勝負の決勝トーナメントが行われる。

■グループステージの結果(勝ち点/得失点差)

■準々決勝対戦カード

現地時間6月20日から7月2日にかけて開催されたグループステージでの3試合の結果、各グループの順位が決定し、決勝トーナメントに進出する8チームが出揃った。なお、準々決勝は4〜6日にかけて開催される予定となっている。コパ・アメリカ2024のグループステージの結果と準々決勝の対戦カードは以下の通り。▼グループA1位 アルゼンチン代表(9/+5)2位 カナダ代表(4/−1)3位 チリ代表(2/−1)4位 ペルー代表(1/−3)▼グループB1位 ベネズエラ代表(9/+5)2位 エクアドル代表(4/+1)3位 メキシコ代表(4/0)4位 ジャマイカ代表(0/−6)▼グループC1位 ウルグアイ代表(9/+8)2位 パナマ代表(6/+1)3位 アメリカ代表(3/0)4位 ボリビア代表(0/−9)▼グループD1位 コロンビア代表(7/+4)2位 ブラジル代表(5/+3)3位 コスタリカ代表(4/−2)4位 パラグアイ代表(0/−5)▼7月4日アルゼンチン代表 vs エクアドル代表(日本時間5日10時キックオフ)▼7月5日ベネズエラ代表 vs カナダ代表(日本時間6日10時キックオフ)▼7月6日コロンビア代表 vs パナマ代表(日本時間7日7時キックオフ)ウルグアイ代表 vs ブラジル代表(日本時間7日10時キックオフ)