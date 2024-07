人気クライム映画『グランド・イリュージョン』シリーズ第3作が、2025年11月14日に米国公開されることが明らかとなった。米が報じている。

『グランド・イリュージョン』は、鮮やかなトリックで大胆な犯罪計画に挑むスーパー・イリュージョニスト・チーム、「フォー・ホースメン」を描く大ヒットシリーズ。

第3作のあらすじなどの詳細は不明だが、「フォー・ホースメン」のメンバーであるJ・ダニエル・アトラス役のジェシー・アイゼンバーグ、メリット・マッキニー役のウディ・ハレルソン、ジャック・ワイルダー役のデイヴ・フランコ、ヘンリー・リーブス役のアイラ・フィッシャーが続投。FBI捜査官ディラン・ローズ役のマーク・ラファロ、マジックの種明かしをする老マジシャン、サディアス・ブラッドリー役のモーガン・フリーマンも復帰する。

新キャストとして、『名探偵ピカチュウ』(2019)のジャスティス・スミス、『バービー』(2023)のアリアナ・グリーンブラット、『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』(2024)のドミニク・セッサの参加も決定済み。さらに、『ゴーン・ガール』(2014)『エンテベ空港の7日間』(2018)などで知られるロザムンド・パイクも加わる。新キャストらが演じるキャラクターについては不明。

第3作で新たにメガホンを取るのは、『ゾンビランド』シリーズや『ヴェノム』(2018)のルーベン・フライシャー。『アメリカン・ハッスル』(2013)のエリック・ウォーレン・シンガー、『レゴバットマン ザ・ムービー』(2017)のセス・グレアム=スミスが草稿の執筆を担当。前2作からボビー・コーエン&アレックス・カーツマンが、再びプロデューサーに名を連ねる。

なお2025年11月に米国公開を控えているのは、版『ブレイド』(11月7日)、ヨルゴス・ランティモス監督がエマ・ストーンと再タッグを組む『Bugonia(原題)』(7日)、ブロードウェイ・ミュージカルの映画版『ウィキッド』(26日)、アニメ映画『ズートピア』の続編(26日)。現時点では、『グランド・イリュージョン』第3作の公開日同日となる14日にリリース予定の競合映画は予定されていない。

『グランド・イリュージョン』シリーズ第3作は、2025年11月14日に米国公開予定。

Source:

The post first appeared on .