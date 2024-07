お待たせ!(MCU)期待の最新作『デッドプール&ウルヴァリン』をアツアツのファンのみんなでいち早く観れちゃう大チャンス、『デッドプール&ウルヴァリン』ジャパンプレミアにTHE RIVERの読者30名様をご招待しちゃうぞ!

不治の病を治療するために受けた人体実験で、自らの容姿と引き換えに不死身の肉体を手に入れた元傭兵のウェイド・ウィルソン(ライアン・レイノルズ)。自分のことを“俺ちゃん”と呼び、戦う理由は超個人的。映画の世界を飛び超えて観客にむかって話しかけるなど、なんでもアリの“破天荒なクソ無責任ヒーロー”デッドプールとして活躍する彼は、二本の日本刀と二丁拳銃を使いこなす過激でアクロバティックな戦闘スタイル。そんな彼が大切なファミリーのために世界の命運をかけたある壮大なミッションに挑むことに!

デッドプールが助けを求めたのは、予測不可能なこのミッションのカギを握るウルヴァリン(ヒュー・ジャックマン)。ウルヴァリンといえば、デッドプールが“爪野郎”と呼び、これまで何度もいじり倒してきた人気キャラクターで、“キレるとヤバい、最恐アウトロー”。驚異的な治癒能力と不死身の肉体を持つウルヴァリンは、これまで、獣のような闘争本能と人間としての優しい心の間で葛藤しながらも、世界平和のため、すべてを斬り裂く超金属の爪を武器に戦ってきたが、彼には戦いから遠ざかっていた“ある理由”があった…。

今回は、毒舌&テキトーで下ネタ連発なのに、なぜか憎めないデッドプールとタッグを組み、世界の命運を賭け暴れまわることに!全く異なる個性の2人は、手を携え、世界を守ることができるのか?

俺ちゃん、MCUの神となる?注目作『デッドプール&ウルヴァリン』ジャパンプレミアに行こう。応募概要は以下の通りだ。

プレゼントキャンペーン概要

『デッドプール&ウルヴァリン』ジャパンプレミア

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。

日程:

2024年7月23日(火)

場所:

都内某所

時間:

受付開始 18:15/開場 18:30/上映開始 19:00/終演予定 21:30

応募締切:

2024年7月10日(水)まで

応募方法:

(Xで応募する場合)をフォロー後、応募用ツイートをリツイート、以下フォームへ必要事項をご記入下さい。

【おまたせ♡】

『デッドプール&ウルヴァリン』 ジャパンプレミアに【30名様】ご招待!



7月23日(火)

都内某所♡



フォロー&リポスト後、以下からご応募7月10日〆 - THE RIVER (@the_river_jp)

(Instagramで応募する場合)をフォロー後、応募用ポストにいいね!、以下フォームへ必要事項をご記入ください。

当選者数:

30名様(ご当選者お一人様のみ。ペアご招待ではありません)

当選発表方法:

当選者様には7月11日(木)以降、 @theriver.jp より当日の詳細情報とともに当選メールを送付いたします。そちらへの返信をもって当選確認となります。返信の期日を過ぎてしまった場合は、大変恐縮ですが当選権を放棄したものとみなし、別の方に当選権を譲渡させていただきます。予めご了承下さいませ。

注意事項:

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。ご記入いただいた内容は作品の宣伝活動や、後日THE RIVERに掲載予定の記事に使用させていただくことがございます。

※上記のイベントにはメディアの取材が入る予定です。イベントの参加者が取材等で写り込む場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、会場内でTVカメラ及び/又はスチールカメラ等による撮影が行われ、その画像、映像等はイベントに関する告知及び弊社が実施するその他のプロモーションにおいて、弊社の裁量により適宜編集の上、各種媒体において、掲載、出版、放映、配信その他の方法により使用される可能性があります。ご当選者様がイベントに参加される場合には、上記の撮影、画像や映像の編集及びそれらの使用に関して同意されているものとみなします。

※当日会場にて撮影の参加に関する同意書をご提出いただきます。同意書をご提出いただけない場合は、イベントにご参加いただくことはできません。

※座席はランダム配布となります。

※試写会に関しまして、事前ならびに当日の会場へのお問い合わせはお控えください。

※当選状の転売や譲渡はできません。発覚した場合、無効となります。

※15歳未満の方はご応募いただけません。なお、応募又は当選後に15歳未満であることが判明した場合には、当該応募又は当選を無効とさせていただきます。

© 2024 20th Century Studios / © and 2024 MARVEL.

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月23日、日本公開。

Supported by ウォルト・ディズニー・ジャパン

