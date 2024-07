I'll be back──。

シリーズ最高傑作との呼び声高い『ターミネーター2』(1991)が、2024年8月23日(金)より2週間限定でリバイバル上映されることが決定した。AIコンピューター「スカイネット」が自我に目覚め人類との間で核戦争が勃発する「審判の日」(ジャッジメントデイ)が8月29日であることにちなみ、その日を目前に控えたタイミングでの上映実施となる。

『ターミネーター2』は、『タイタニック』『アバター』シリーズなど数多くの名作を手がけてきた巨匠監督による、大ヒットSFアクションシリーズの第2作。アーノルド・シュワルツェネッガー演じるT-800型ターミネーターが、液体金属でできた最強の敵T-1000型ターミネーターと対決、VFX技術を駆使した映像と緊迫感の溢れるバトルアクションが見どころでシリーズ屈指の人気を誇る一作だ。

1991年のアカデミー賞では、視覚効果賞、メイクアップ賞、音響効果賞、録音賞を受賞。公開から30年以上経った今も歴史的な名作として語り継がれている本作が日本の劇場に蘇る。

Filmarks主催による本企画では、オリジナルの来場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表となる。

©1991 - STUDIOCANAL - Tous Droits Reserves 『ターミネーター2』公開情報 公開日:2024年8月23日(金)より2週間限定上映 公開劇場:全国140館 提供:キノフィルムズ 配給:Filmarks

※公開劇場は順次追加予定。公式X(@Filmarks_ticket)でお知らせいたします。※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

北海道

ディノスシネマズ苫小牧、サツゲキ、イオンシネマ釧路、イオンシネマ江別、イオンシネマ小樽、イオンシネマ北見、イオンシネマ旭川駅前、札幌シネマフロンティア

青森

イオンシネマ新青森

岩手

イオンシネマ北上

宮城

MOVIX仙台、イオンシネマ石巻、イオンシネマ新利府

秋田

AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

山形

イオンシネマ天童、イオンシネマ米沢、イオンシネマ三、鶴岡まちなかキネマ

福島

イオンシネマ福島

茨城

USシネマパルナ稲敷

群馬

イオンシネマ太田、イオンシネマ高崎

埼玉

MOVIXさいたま、MOVIX三郷、MOVIX川口、イオンシネマ春日部、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ大宮、イオンシネマ越谷レイクタウン、イオンシネマ大井、イオンシネマ羽生、イオンシネマ熊谷、イオンシネマ川口

千葉

USシネマ木更津、USシネマちはら台、USシネマ千葉ニュータウン、MOVIX柏の葉、キネマ旬報シアター、イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ幕張新都心

東京

ヒューマントラストシネマ渋谷、キネカ大森、シネ・リーブル池袋、丸の内TOEI、MOVIX亀有、新宿ピカデリー、MOVIX昭島、イオンシネマ板橋、イオンシネマむさし村山、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマ多摩センター、イオンシネマ日の出、109シネマズ木場

神奈川

ムービル、MOVIX橋本、横須賀HUMAXシネマズ、チネチッタ、小田原コロナシネマワールド、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ海老名、イオンシネマ座間、イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ茅ヶ崎、109シネマズ川崎

新潟

イオンシネマ新潟西、イオンシネマ県央、イオンシネマ新潟南

富山

イオンシネマとなみ、イオンシネマ金沢、イオンシネマ金沢フォーラス、イオンシネマ白山、イオンシネマ新小松

福井

福井コロナシネマワールド

長野

イオンシネマ松本

岐阜

大垣コロナシネマワールド、イオンシネマ各務原

静岡

シネマサンシャインららぽーと沼津

愛知

ミッドランドスクエア シネマ、MOVIX三好、中川コロナシネマワールド、豊川コロナシネマワールド、安城コロナシネマワールド、小牧コロナシネマワールド、イオンシネマ大高、イオンシネマ長久手、イオンシネマワンダー、イオンシネマ岡崎、イオンシネマ豊田KiTARA、イオンシネマ常滑

三重

イオンシネマ桑名、イオンシネマ鈴鹿、イオンシネマ東員、イオンシネマ津、イオンシネマ津南

滋賀

イオンシネマ草津、イオンシネマ近江八幡

京都

アップリンク京都、MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山、イオンシネマ高の原

大阪

シネ・リーブル梅田、MOVIX堺、なんばパークスシネマ、イオンシネマ四條畷、イオンシネマ茨木、イオンシネマ大日、イオンシネマりんくう泉南、イオンシネマ シアタス心斎橋

兵庫

MOVIXあまがさき、塚口サンサン劇場、kino cinema神戸国際、イオンシネマ明石、イオンシネマ加古川、イオンシネマ三田ウッディタウン

和歌山

イオンシネマ和歌山

岡山

MOVIX倉敷、イオンシネマ岡山

広島

福山コロナシネマワールド、イオンシネマ広島、イオンシネマ広島西風新都

山口

イオンシネマ防府

徳島

シネマサンシャイン北島

香川

イオンシネマ高松東、イオンシネマ綾川、イオンシネマ宇多津

愛媛

シネマサンシャイン衣山、イオンシネマ今治新都市

福岡

KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、シネマサンシャイン飯塚、イオンシネマ戸畑、イオンシネマ大野城、イオンシネマ福岡、イオンシネマ筑紫野

佐賀

イオンシネマ佐賀大和

長崎

シネマボックス太陽

熊本

熊本ピカデリー

鹿児島

シネマサンシャイン姶良

