オーストラリアで人気の大福ジェラートも！Shiro Gelato ＆ Snack

レインボーが運営するオーストラリアで人気の日本食材を使用したジェラート&おにぎり専門店「Shiro Gelato & Snack」が、静岡県富士宮市にて、2024年7月13日(土)に「Shiro DRIVE-IN」としてオープンします。

Shiro DRIVE-IN

価格帯 : 500円〜1,500円(税込)

オープン日 : 2024年7月13日(土)

所在地 : 静岡県富士宮市中原町121

アクセス : 新富士ICから車で10分(新富士駅から車で30分)

駐車場 : 大型バス1台、10台以上、タクシーロータリー有り

営業時間・定休日 : 詳細はInstagramにて告知予定

URL :

https://www.instagram.com/shiro_drive_in/

オーストラリアで大人気のユニークなジェラートをはじめ、日本店では富士宮産牛乳を100%使用し、日本茶(抹茶、ほうじ茶 etc)を使ったドリンクや、富士山の麓で育った食材を活かした商品が揃ったドライブインで、地域の魅力を最大限に引き出すことを目指しています。

キャンパー、観光客の方々はもちろんのこと、スタッフは英語対応できるので、インバウンドのお客様も安心して利用できます。

Shiro DRIVE-IN:

https://www.instagram.com/shiro_drive_in

■オープンの背景

同社代表の福原は、富士宮で生まれ育ち、大学卒業後は地元の農協に勤めていました。

31歳の時に単身オーストラリアに渡り、起業。

2023年9月に「Shiro Gelato & Snack」をゴールドコーストにてオープン、その後ブリスベンに2号店をオープンしました。

開店初月で5万人の方にご来店いただき、オーストラリア中で話題の店舗となりました。

今回富士宮市にオープンする「Shiro DRIVE-IN」は、愛する地元・富士宮の魅力を国内外に広め、地域活性化を図るための一環として実現しました。

富士宮市を訪れる国内外の観光客の方々に、地元食材を使った商品を通じて地域の魅力を感じてもらい、地産地消を重視し、地域コミュニティとの連携を強化しながら、地元の魅力を発信していくことを目指します。

■コンセプト

「Shiro DRIVE-IN」は、「真っ白(Shiro)なキャンパスにみんなの個性で色づけしていくお店」というコンセプトを掲げています。

「みんなが主役で輝ける世界を創る」ことを目指し、未来に希望溢れるキラキラしたスタッフたちがお客様をお出迎えします。

■特長

【オーストラリアで人気爆発の大福ジェラートも】

「Shiro DRIVE-IN」には、オーストラリアで爆発的な注目を集め、大人気商品となっている「大福ジェラート」も販売します。

大福のもちもち食感と今までにないユニークなフレーバーのジェラートは、新しい味わいを生み出します。

新・観光スポットで富士山を眺めながら新・食感スイーツを楽しめます。

【本格的なドリンクと地産地消へのこだわり】

「Shiro DRIVE-IN」では、オーストラリアでも人気の抹茶を使用したドリンクを提供。

富士宮産牛乳や富士宮で2024年初めて獲れた抹茶を贅沢に使用し、高品質で本格的な商品に仕上げました。

また、オーストラリアで一日300杯以上売れている抹茶ストロベリードリンクを地元食材をふんだんに使用して提供します。

また、「Shiro DRIVE-IN」では、地元のクラフトビールメーカーである「フジヤマハンターズビール」様と共同開発したビールをタップで楽しめるサービスや、世界で初の試みである、しぼりたて牛乳をタップで飲む「ドラフトミルク」なども商品開発中です。

富士山の麓で育った豊かな食材を活かした商品開発を通して、地元の方にも愛される店舗を目指していきます。

ドリンク

【富士山を眺められる飲食スペース】

敷地内に富士山を眺めながら飲食ができるテラス席を用意されています。

富士宮の新観光スポットとなること間違いなしです。

【温かみを感じるサステナブルな店舗デザイン】

店舗には富士宮の木材を使用したデザインにしています。

地域コミュニティの方々と共に観光客の方々もワクワクするような場所を提供します。

【自由に使って頂けるトイレを用意しており、大型バスも駐車可能】

駐車場10台以上完備、大型バスの乗り入れ可、タクシー乗り場有りで、敷地内には男子トイレ2つ、女子トイレ3つを用意しています。

大型観光バスにも気軽に寄って頂くことができます。

【ここでしか買えない商品ラインナップ】

「Shiro DRIVE-IN」物販スペースには「ココだけでしか買えないグッズ」や「オリジナルお土産コーナー」を用意しています。

オープン初月は、世界中のアーティストがデザインしたTシャツやだるまなどを店頭に置く予定です。

