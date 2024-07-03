TR-IPD2110-FS-SMBK

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　「BCNランキング」2024年6月17日から23日の日次集計データによると、iPad・タブレット端末ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　iPad(第9 / 8 / 7世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック

TR-IPD2110-FS-SMBK（トリニティ）

2位　10.2インチiPad用ソフトレザーケース2アングル ブラック

TB-A19RPLFBK（エレコム）

3位　iPad 第10世代 フラップケース ハイブリッドシリコン 2アングル スリープ対応 ブラック

TB-A22RWVSCHBK（エレコム）

4位　iPad(第10世代)[FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ライトブラック

TR-IPD2210-FS-SMBK（トリニティ）

5位　iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースフリーアングル ブラック

TB-A19RWVFUBK（エレコム）

6位　LAVIE Tab T10 フォリオケース＆保護フィルム

PC-AC-AD030C（NEC）

7位　11インチiPad Pro(第2世代)用Magic Keyboard - 日本語(JIS)

MXQT2J/A（アップル）

8位　iPad(第10世代)用Magic Keyboard Folio - 日本語

MQDP3J/A（アップル）

9位　11インチiPad Pro(第3世代)・iPad Air(第4世代)用Magic Keyboard - 日本語 ホワイト

MJQJ3J/A（アップル）

10位 iPad Air10.9インチ(第4世代)用フラップケース/ソフトレザー/2アングル/スリープ対応 ブラック

TB-A20MWVBK（エレコム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。