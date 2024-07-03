【今夜放送！】『2024FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル発表！ 反町隆史「POISON」は21時台
今夜18時30分より放送される『2024FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）のタイムテーブルが発表。初出演となる反町隆史は、4月に26年ぶりの復活を果たしたドラマ『GTOリバイバル』の主題歌「POISON」をBLUE ENCOUNTと共に披露。そのほか、稲葉浩志、菅田将暉、Number_i、NewJeansら豪華アーティストが顔をそろえ、満島ひかり×SUPER BEAVER・渋谷龍太などここでしか見られないコラボも多数実現する。
【写真】反町隆史、『GTO』大反響に感謝 妻・松嶋菜々子には「一言ありがとうと伝えた」
相葉雅紀、井上清華フジテレビアナウンサーが司会進行を務める今回。TikTokを中心に若者に大ヒットしている平成の名曲を、WEST.、Da‐iCE（大野雄大、花村想太）、超ときめき▽宣伝部、TOMORROW X TOGETHER、日向坂46、増田貴久、ME：Iらが番組オリジナルのメドレーで披露する“リバイバルヒットメドレー”や、『FNS歌謡祭』の代名詞ともいえるコラボレーションもLE SSERAFIMのKIM CHAEWON×アイナ・ジ・エンド、Number_i×KREVA、中島健人×東方神起など、見逃せない企画が目白押しだ。
『2024FNS歌謡祭 夏』は、フジテレビ系にて今夜7月3日18時30分放送。
◆◇ 『2024FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル ◇◆
※アーティスト名五十音順
※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり
【18時30分〜】
・SHOW-WA「君の王子様」
・DA PUMP×JDSFブレイキン ジュニア強化選手「Pump It Up！ feat. TAKUMA THE GREAT」
・DISH／／「朝、月面も笑っている」
・日向坂46「君はハニーデュー」
・FANTASTICS「ブレイクライン」
・ME：I「Click」
■平成→令和 リバイバルヒットメドレー
日向坂46「さくらんぼ」／大塚愛
WEST.「キセキ」／GReeeen
超ときめき▽宣伝部「Yeah！めっちゃホリディ」／松浦亜弥
TOMORROW X TOGETHER「もう恋なんてしない（槇原ドリルRemix）」
ME：I「Gee」／少女時代
増田貴久（NEWS）×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「高嶺の花子さん」／back number
日向坂46×超ときめき▽宣伝部「気分上々↑↑」／mihimaru GT
増田貴久（NEWS）×WEST.×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「ロコローション」／ORANGE RANGE
【19時ごろ〜】
・アリス「今はもうだれも」
・WEST.×柳沢亮太（SUPER BEAVER）「ハート」
・Aぇ！ group「《A》BEGINNING」
・Omoinotake「幾億光年」
・KIM CHAEWON（LE SSERAFIM）×アイナ・ジ・エンド「First Love」／宇多田ヒカル
・KREVA「Expert」
・KREVA×Number_i「イッサイガッサイ」
・郷ひろみ×ももいろクローバーZ「最強マッシュアップGO！GO-Z！」（「GOLDFINGER’99」「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「行くぜっ！怪盗少女」「ココ☆ナツ」「ワニとシャンプー」）
・SEVENTEEN「MAESTRO」
・超ときめき▽宣伝部「最上級にかわいいの！」
・東方神起×中島健人「Stand by U」「呪文-MIROTIC-」
・バブルガム・ブラザーズ×FANTASTICS「WON’T BE LONG」
・満島ひかり×渋谷龍太（SUPER BEAVER）「遥か」／スピッツ
・ミュージカル「モーツァルト！」（古川雄大×京本大我）「僕こそ音楽」
【20時ごろ〜】
・アイナ・ジ・エンド×アオイヤマダ「Frail」
・倉木麻衣「Stay by my side」「Secret of my heart」
・SUPER BEAVER「切望」
・菅田将暉「くじら」
・Da-iCE×超特急「CITRUS」「I wonder」「Steal a Kiss」
・DISH／／「笑えれば」／ウルフルズ
・Def Tech×BE：FIRST「My Way」
・MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」
・Mrs. GREEN APPLE「Dear」
・LE SSERAFIM「EASY」
【21時ごろ〜】
・稲葉浩志「Stray Hearts」
・Snow Man「BREAKOUT」
・反町隆史×BLUE ENCOUNT「POISON」
・TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We’ll Never Change）」
・Number_i「BON」
・NewJeans「ETA」「OMG」「Supernatural」
・NEWS×チアリーマンズ「生きろ」
・ゆず「Chururi」
相葉雅紀、井上清華フジテレビアナウンサーが司会進行を務める今回。TikTokを中心に若者に大ヒットしている平成の名曲を、WEST.、Da‐iCE（大野雄大、花村想太）、超ときめき▽宣伝部、TOMORROW X TOGETHER、日向坂46、増田貴久、ME：Iらが番組オリジナルのメドレーで披露する“リバイバルヒットメドレー”や、『FNS歌謡祭』の代名詞ともいえるコラボレーションもLE SSERAFIMのKIM CHAEWON×アイナ・ジ・エンド、Number_i×KREVA、中島健人×東方神起など、見逃せない企画が目白押しだ。
『2024FNS歌謡祭 夏』は、フジテレビ系にて今夜7月3日18時30分放送。
◆◇ 『2024FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル ◇◆
※アーティスト名五十音順
※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり
【18時30分〜】
・SHOW-WA「君の王子様」
・DA PUMP×JDSFブレイキン ジュニア強化選手「Pump It Up！ feat. TAKUMA THE GREAT」
・DISH／／「朝、月面も笑っている」
・日向坂46「君はハニーデュー」
・FANTASTICS「ブレイクライン」
・ME：I「Click」
■平成→令和 リバイバルヒットメドレー
日向坂46「さくらんぼ」／大塚愛
WEST.「キセキ」／GReeeen
超ときめき▽宣伝部「Yeah！めっちゃホリディ」／松浦亜弥
TOMORROW X TOGETHER「もう恋なんてしない（槇原ドリルRemix）」
ME：I「Gee」／少女時代
増田貴久（NEWS）×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「高嶺の花子さん」／back number
日向坂46×超ときめき▽宣伝部「気分上々↑↑」／mihimaru GT
増田貴久（NEWS）×WEST.×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「ロコローション」／ORANGE RANGE
【19時ごろ〜】
・アリス「今はもうだれも」
・WEST.×柳沢亮太（SUPER BEAVER）「ハート」
・Aぇ！ group「《A》BEGINNING」
・Omoinotake「幾億光年」
・KIM CHAEWON（LE SSERAFIM）×アイナ・ジ・エンド「First Love」／宇多田ヒカル
・KREVA「Expert」
・KREVA×Number_i「イッサイガッサイ」
・郷ひろみ×ももいろクローバーZ「最強マッシュアップGO！GO-Z！」（「GOLDFINGER’99」「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「行くぜっ！怪盗少女」「ココ☆ナツ」「ワニとシャンプー」）
・SEVENTEEN「MAESTRO」
・超ときめき▽宣伝部「最上級にかわいいの！」
・東方神起×中島健人「Stand by U」「呪文-MIROTIC-」
・バブルガム・ブラザーズ×FANTASTICS「WON’T BE LONG」
・満島ひかり×渋谷龍太（SUPER BEAVER）「遥か」／スピッツ
・ミュージカル「モーツァルト！」（古川雄大×京本大我）「僕こそ音楽」
【20時ごろ〜】
・アイナ・ジ・エンド×アオイヤマダ「Frail」
・倉木麻衣「Stay by my side」「Secret of my heart」
・SUPER BEAVER「切望」
・菅田将暉「くじら」
・Da-iCE×超特急「CITRUS」「I wonder」「Steal a Kiss」
・DISH／／「笑えれば」／ウルフルズ
・Def Tech×BE：FIRST「My Way」
・MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」
・Mrs. GREEN APPLE「Dear」
・LE SSERAFIM「EASY」
【21時ごろ〜】
・稲葉浩志「Stray Hearts」
・Snow Man「BREAKOUT」
・反町隆史×BLUE ENCOUNT「POISON」
・TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We’ll Never Change）」
・Number_i「BON」
・NewJeans「ETA」「OMG」「Supernatural」
・NEWS×チアリーマンズ「生きろ」
・ゆず「Chururi」