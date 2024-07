スターバックスにて展開されているサマーシーズン第3弾として「LOVE&♡♡」をコンセプトにした「ラブ&ピーチ フラペチーノ」が登場!

完熟したピーチを頬張るような、甘みと香りを楽しめる、スターバックス夏の風物詩となってきた大人気フレーバー”桃”を使ったフラペチーノです☆

スターバックス「ラブ&ピーチ フラペチーノ」

販売期間:2024年7月10日(水)〜8月6日(火)予定

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

価格:持帰り 687円(税込)/店内利用 700円(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

販売店舗:全国のスターバックス店舗 ※一部店舗を除く

「LOVE&♡♡」をコンセプトに実施される、スターバックスの2024年サマーシーズン第3弾ドリンクとして「ラブ&ピーチ フラペチーノ」が登場。

ピーチテイストのフラペチーノは、2015年の発売以来、夏の定番フレーバーとして人気を博しています。

2024年の新作「ラブ&ピーチ フラペチーノ」は、完熟したピーチを頬張るかのように、みずみずしい甘みから、芳醇な香りまで楽しめる本格的な味わいの1杯です。

2024年のフラペチーノは、桃への愛をこだわり抜き、完熟時のような香り高い桃の香りと、みずみずしい桃の感じに近づけるために開発。

特にこだわったポイントは、桃の皮の華やかな香りや酸味、実のみずみずしさや甘さのバランスで完熟したピーチを表現したことです。

ジューシーなピーチ果肉の上に、ピーチ果汁とピューレを使用したフラペチーノを注ぐことで、より果実感溢れる味わいに仕上げられています。

フラペチーノとトッピングのホイップを混ぜて飲むことで、クリーミーな味わいへと変化し、コク深いスイーツのような味わいを体感。

深いピンクに色づいた完熟ピーチそのものを思わせる、見た目の美しいグラデーションと味わいが盛夏にぴったりです☆

完熟したピーチを頬張るような、甘みと香りが楽しめるフラペチーノ。

スターバックスにて2024年7月10日より販売が開始される「ラブ&ピーチ フラペチーノ」の紹介でした☆

