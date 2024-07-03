『コナン』連載30周年記念カフェ26日より開催 美味そう！メニュー公開で黒ずくめの組織ドリンク・少年探偵団のデザートプレートなど
『名探偵コナン連載30 周年記念カフェ』が、東京・愛知・大阪・宮城・福岡・北海道の6都市で、7月26日より順次期間限定オープンすることが発表された。
【写真】美味そう！寿司やサンド、ケーキ…公開された『コナン』カフェメニュー
『名探偵コナン』の連載30周年をお祝いしたスペシャル感溢れるテーマカフェを実施。カフェメニューは、『名探偵コナン』連載30周年を記念して、お祝い感のある華やかなフード、デザート、ドリンクを用意。
また、作中に登場するシーンやキャラクターをイメージしたメニューや、投票企画で1位を獲得した「喫茶ポアロ」をイメージしたハムサンドなども復刻販売する。
その他、青山剛昌先生描き下ろしイラストがモチーフのカフェ限定オリジナルグッズや特典なども登場。『名探偵コナン』連載30周年を振り返り、思い出を語り合いながら、心華やぐメニューを味わい特別な楽しいひとときを楽しめる。
■場所/期間：＜6都市で実施＞
・東京/新宿：BOX cafe&space新宿ミロード1号店/2024年7月26日（金）〜9月23日(月・祝)
東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階
・愛知/名古屋：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店/2024年7月26日（金）〜9月23日（月・祝）
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階
・大阪/梅田：BOX cafe&space HEP FIVE店/2024年7月26日（金）〜9月29日（日）
大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階
・福岡/博多：BOX cafe&space博多マルイ店/2024年8月3日（土）〜9月8日（日）
福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ 3階
・宮城/仙台：BALLER:S イオンモール新利府店/2024年8月1日（木）〜9月1日（日）
宮城県宮城郡利府町新中道3-１-１ イオンモール新利府南館 2階
・北海道/札幌：コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード/2024年7月26日（金）〜9月1日（日）
北海道札幌市北区新川3条18丁目1番1号
■予約方法：7月3日（水） 12:00カフェ公式サイトOPEN
＜予約開始＞
・7月3日（水）18:00〜新宿・北海道
・7月3日（水）20:00〜梅田・宮城
・7月3日（水）22:00〜名古屋・博多
■フード
30th Anniversary ちらし寿司 税込1,990円
食べると危険!?アフタヌーンティーセット 税込2,690円
米花水族館プレート 税込1,990円
弁当型携帯FAX風プレート 税込1,890円
【投票メニュー】喫茶ポアロのハムサンド 税込1,590円
■デザート
30th Anniversaryケーキ 税込1,890円
少年探偵団のデザートプレート 税込1,790円
サビが効いてねぇ いろは寿司セット 税込1,790円
■ドリンク
30th Anniversary フローズンシェイク 税込1,390円
30th Anniversary ショートケーキドリンク 税込1,090円
黒ずくめの組織のゼリードリンク 税込1,190円
【写真】美味そう！寿司やサンド、ケーキ…公開された『コナン』カフェメニュー
『名探偵コナン』の連載30周年をお祝いしたスペシャル感溢れるテーマカフェを実施。カフェメニューは、『名探偵コナン』連載30周年を記念して、お祝い感のある華やかなフード、デザート、ドリンクを用意。
また、作中に登場するシーンやキャラクターをイメージしたメニューや、投票企画で1位を獲得した「喫茶ポアロ」をイメージしたハムサンドなども復刻販売する。
■場所/期間：＜6都市で実施＞
・東京/新宿：BOX cafe&space新宿ミロード1号店/2024年7月26日（金）〜9月23日(月・祝)
東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階
・愛知/名古屋：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店/2024年7月26日（金）〜9月23日（月・祝）
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階
・大阪/梅田：BOX cafe&space HEP FIVE店/2024年7月26日（金）〜9月29日（日）
大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階
・福岡/博多：BOX cafe&space博多マルイ店/2024年8月3日（土）〜9月8日（日）
福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ 3階
・宮城/仙台：BALLER:S イオンモール新利府店/2024年8月1日（木）〜9月1日（日）
宮城県宮城郡利府町新中道3-１-１ イオンモール新利府南館 2階
・北海道/札幌：コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード/2024年7月26日（金）〜9月1日（日）
北海道札幌市北区新川3条18丁目1番1号
■予約方法：7月3日（水） 12:00カフェ公式サイトOPEN
＜予約開始＞
・7月3日（水）18:00〜新宿・北海道
・7月3日（水）20:00〜梅田・宮城
・7月3日（水）22:00〜名古屋・博多
■フード
30th Anniversary ちらし寿司 税込1,990円
食べると危険!?アフタヌーンティーセット 税込2,690円
米花水族館プレート 税込1,990円
弁当型携帯FAX風プレート 税込1,890円
【投票メニュー】喫茶ポアロのハムサンド 税込1,590円
■デザート
30th Anniversaryケーキ 税込1,890円
少年探偵団のデザートプレート 税込1,790円
サビが効いてねぇ いろは寿司セット 税込1,790円
■ドリンク
30th Anniversary フローズンシェイク 税込1,390円
30th Anniversary ショートケーキドリンク 税込1,090円
黒ずくめの組織のゼリードリンク 税込1,190円