◆BTSジミン&ジョングク、2人旅へ

【モデルプレス=2024/07/03】BTS(ビーティーエス)のJIMIN(ジミン)とJUNG KOOK(ジョングク)が、ディズニープラスで8月8日から独占配信されるトラベルバラエティ『Are You Sure?!』(全8話/初回2話、以降毎週木曜日1話ずつ)に出演することが決定。2人旅の様子が収められている。『Are You Sure?!』は世界的スーパースター・BTSの最年少メンバー2人で、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNG KOOKがオフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った“BTSユニット初”のトラベルバラエティ。

◆ディズニープラス、BTS関連作品を多数配信

2人にとって思い出深い旅となった2017年の東京旅行から約6年後。兵役を控えた彼らは2023年に再び2人旅を敢行。JUNG KOOKがニューヨークのセントラルパークで実施された「グッドモーニング・アメリカ・サマーコンサート」でのパフォーマンスを終えた直後から撮影がスタートし、今回2人が訪れたのはアメリカのニューヨーク、韓国の済州島、そして日本の札幌。各地の美しい景色の中でキャンプやカヌーなどのアクティビティを体験したり、買い物や食事を楽しんだり、時にははしゃぐ様子も収められていて、華やかなステージでみせるスターの顔とは違った、飾らない等身大の彼らを見ることができる。もちろん移動中もカメラは回っていて、ファンにはたまらないドライブ姿も。2人の旅路には、「Are You Sure?!(これでいいの?!)」と思うような予想外な出来事が繰り返されるが、彼らは自問しながら自分たちにとって“Sure(確か)”なものを見つけ出していく。メンバーでもあり、友人でもある仲良し2人が魅せる絆と友情、そして心温まる旅の一瞬一瞬を届ける。初解禁となったのは、カヌーを楽しむJIMINとJUNG KOOKが映るティザーポスター。カメラ目線で柔らかい表情の笑顔とピースを向ける姿からは、束の間の休暇をリラックスして楽しんでいる様子が伺える。そして、JUNG KOOKの髪の毛がびしょ濡れの理由とは?ほかにもディズニープラスではBTS関連作品が多数配信中。彼らのデビュー前から現在までの成長、それぞれのソロプロジェクト、そして2025年のグループ再始動に向かう様子を追ったファン必見のドキュメンタリーシリーズ『BTS Monuments:Beyond The Star』、2021年に約2年ぶりにロサンゼルスのSoFiスタジアムで有観客とオンラインにて開催し、約80万人が熱狂したBTSのライブ『BTS:PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA』、BTSのメインラッパー、SUGA(シュガ)がソロアルバム『D-DAY』の制作に向けて、インスピレーションを求め世界中を旅し、初めての体験や人々との交流によって成長していくソロドキュメンタリー『SUGA:Road to D-DAY』、BTSのメインダンサー兼ラッパー・J-HOPEのデビューアルバム制作から念願のロラパルーザでのパフォーマンスに迫るソロドキュメンタリー『j-hope IN THE BOX』、芸能界の親友として有名な仲良し5人組が、スポットライトを離れ、自然を満喫しながらお気に入りの娯楽に没頭する姿を映し出すトラベルリアリティショー『IN THE SOOP フレンドケーション』など、彼らの魅力を余すところなく堪能できるコンサートステージ映像やドキュメンタリーシリーズを楽しむことができる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】