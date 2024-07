かつて、女性アイドルグループが次々と誕生し、「アイドル戦国時代」と呼ばれた時代があったが、昨今のアイドルシーンを見ていると、世はまさに「アイドル“超”戦国時代」と言ってもいいのではないだろうか。また、J-POPシーン全体で見てみると、かつては、イカ天やホコ天などの「バンドブーム」の時代があり、一度は、TKサウンドやDIVA(歌姫)ブームなどに押されながらも、夏フェスやロックフェスが定着し始めると、邦ロックやJ-ROCKなどと呼ばれ、再び、バンドが人気を取り戻しているというのが今の状況だろう。

【関連写真】"日本一美しいドラマー"大野真依の撮りおろしカット【10点】そんな目まぐるしく変化する音楽シーンにおいて、いつの時代にも、活躍するガールズバンドは存在していたが、最近は個性派ガールズバンド達が脚光を浴びている。もはや、ガールズバンドと一括りには出来ないほど多様化している令和のガールズバンドシーンに今回は注目してみたい。まずは、「日本一美しいドラマー」と呼ばれている女性ドラマーを紹介しよう。一時期、「美しすぎる○○」という肩書が流行った時代もあったが…、ここ数年、「美しすぎるドラマー」、「日本一美しいドラマー」という肩書を独り占めしているのが、大野真依だ。大野はバンド活動をしながら、グラビアやインフルエンサーとしても活躍中。最近では、「週刊ビッグコミックスピリッツ」の表紙・巻頭グラビアを飾って、注目を集めた。そんな大野がドラムを担当するガールズバンドが「きみとバンド」である。きみとバンドは、ラストアイドルの初期メンバーで女優としても活動する清原梨央、シンガーソングライターの森田理紗子、ライバーのゆきたん、そして、大野という4人組。インディーズガールズバンド史上初の日本武道館単独公演とZepp全国ツアーを目標に掲げて活動中だ。そんなきみとバンドだが、この春からは新たな展開を見せている。2.5次元ガールズバンド「kimi to band〜Overseas edition〜」として、海外進出を目指すというのだ。kimi to band〜Overseas edition〜のコンセプトは「アニメから出てきた美少女達」。歌うのは、アニソンのカバーが中心となっている。今後は、日本のアニソンという最強の武器を手にして、海外のフェス出演なども目指していく。日本一美しいドラマー大野真依率いるガールズバンド・きみとバンドに、これからも注目しておいて欲しい。続いては、シンガーソングライターの大森靖子が中心となって活動していたアイドルグループ・ZOCに所属していた香椎かてぃ(KATY)が、2021年3月に結成したガールズロックバンド・Hazeを紹介しよう。ギャル×ロックといった見た目のKATY(Vo, G)、HANA(Ba)、SUZUKA(Key)、JURI(Dr)からなる4人組バンドHazeは、今年7月4日に、3rdミニアルバム「陰陽思想」をリリース。その後、約2か月半に及ぶ全国ツアーを開催するのだが、ツアーファイナルは、東京のキネマ倶楽部だ。まだまだ情報が少ないガールズバンドではあるが、現在、TOKYO FMとJFNが運営する音声配信サービス「AuDee」にて、ラジオ番組のパーソナリティを担当中。4人の意外なキャラも発見出来るので、サブスクなどで楽曲をチェックすると共に、AuDeeでは彼女達のトークの魅力にも触れてみて欲しい。そして、さらに気になった人は、ライブハウスへと足を運び、アイドル時代とはまた異なる魅力を放つロックボーカリストKATYの姿を目撃して欲しい。そして、次に紹介するのは、16か国を回るワールドツアーを行ったり、キャパ300人ほどのライブハウスでマキシマム ザ ホルモンと対バンライブを行ったりするなど、昨年から今年にかけて、音楽ファンを驚かせ続けているガールズバンド「花冷え。」だ。メタルやハードコアを昇華させたオリジナルのジャンル「原宿コア」に、秋葉原カルチャーをも内包したという、完全新感覚ハイブリッドガールズバンド。前述したHazeとはまた違った角度でギャルを表現しており、昨年、メジャーデビューアルバムから先行配信された楽曲のタイトルは「今年こそギャル〜初夏ver.〜」。公開当時、MUSIC VIDEOも話題になったので、是非改めてチェックして頂きたい。先日、初のアニメ主題歌を担当することが発表されるなど、今後ますます目が離せないガールズバンドの1組である。最後に紹介するのは、ロックバイオリニストのAyasaを中心に、凄腕ミュージシャンが集結したガールズロックバンド・East Of Edenだ。昨年、ビクターエンタテインメントからメジャーデビューを果たした5人組で、ボーカルは、prediaでメインボーカルを務めていた湊あかねが担当。さらに、黄色い髪がトレードマークのドラマーMIZUKIにも注目が集まっている。MIZUKIは、声優の野村麻衣子、広瀬ゆうきと共に、Lonesome_Blueというガールズバンドでも活動中。さらに、最近では、超ときめき▽宣伝部(※▽は「ハート」が正式表記)のライブでドラムを担当するなど、サポートドラマーとしても引っ張りだこの存在だ。East Of Edenとしての活動は、まだ1年未満なのだが、今年は、楽曲がTVドラマ主題歌に起用されたり、フェスにも出演したりするなど、人気も急上昇。何よりも、全員が実力派プレーヤーということで、安定感抜群のライブパフォーマンスが魅力のガールズバンドである。11月には、バンド結成1周年記念スペシャルライブをLINE CUBE SHIBUYAで開催予定。ちょっと大人なガールズバンド・East Of Edenにも是非注目して欲しい。この他にも、フジロックに初出演するガールズパンクバンド・東京初期衝動、ガールズヘヴィメタルバンド・HAGANE、JAPAN JAMにも出演したちゃくら、岐阜県出身のスリーピースバンドumitachi、大阪出身のハク。などなど…。アイドルグループやダンスボーカルグループ、シンガーソングライター、SNS発のアーティストに負けず、ライブハウス発のガールズバンド達も今とにかく元気で、しかも、超個性派バンドが出揃っている状態だ。昨年は、Chilli Beans.がアニメ「ONE PIECE」のEDテーマに抜擢され、ROCK IN JAPAN FES.ではメインステージに出演するなど、大躍進を遂げたわけだが、今年はどんなガールズバンドがブレイクを果たすのか。是非、お気に入りのガールズバンドを見付け、彼女達が駆け上がっていく様を見守りながら熱く応援していって欲しい。きっと、アイドルグループを推すのとは、また違った景色を見せてくれることだろう。