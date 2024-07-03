踊ってみた公式企画「新作踊ってみた動画リポストで紹介！」参加者・動画まとめ【随時更新】

現在、サイバー攻撃の影響でニコニコ動画やニコニコ生放送を含む各種サービスが一時的に停止しています。

そんな中、ドワンゴが運営する『踊ってみたPR』公式X（@odottemita_PR）では、ニコニコのサービスが停止している期間中でも多くの人に「踊ってみた」を楽しんでもらいたいという思いから、「新着踊ってみた動画リポストで紹介！」を開催中です。

・新しく投稿された踊ってみた動画を探すのが大変

・元々フォローしていた人以外の動画情報が入ってこない

・動画を投稿してもなかなか見てもらう機会がない

『踊ってみたPR』公式Xでは、こうしたお悩みを解消すべく、企画参加者の投稿に対し、リポスト（RP）を通じて動画を紹介しています。



本記事では、当企画に参加されている方々の作品をまとめてご紹介します。

※本記事は随時更新していきます

■ 参加作品ピックアップ

╭━━━━━━━━━━━━━━╮

#ルアミラ まであと 9️⃣日‼️

🎫：https://t.co/lQAuQ7Lzpy

╰━━━━━━━━━━━━━━╯



🎂生誕動画🎂



《ビビデバ / 星街すいせい》

オリジナル振付 -踊ってみた



▸⃞：https://t.co/kEr8HFMB9C#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所 https://t.co/iOhMD2sG60 pic.twitter.com/6vILnMtyrE - のあ。🧸💭💙 (@stupid_0621) June 21, 2024

@odottemita_PR #踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所

【からん】Lamb.【踊ってみた】https://t.co/9LSWb4X5Jb - 🐐✡𝙺𝙰𝚁𝙰𝙽からん🦄🍀 (@YukinoNe_iRo8) June 21, 2024

踊みたPRさんがRTしてくれると聞いて、この伸びない新作ダンスを貼ってみる。



Youtube 40再生ぐらい（）https://t.co/DEwcerzkHD#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/f4iuwMd21l - 聖水P🥃 (@OfficialSeisuiP) June 21, 2024

最近の投稿動画です！

みんなで飛ぼう！！！٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

（#踊ってみた新作、#ニコニコ踊ってみた出張所）@odottemita_PR



【このは】モア！ジャンプ！モア！ 踊ってみた【雨にも負けず！】 https://t.co/A3wBL785yh pic.twitter.com/MCq5IDogUK - このは🌱 (@konoha617) June 21, 2024

【6歳が】混沌ブギ／jon-YAKITORY【踊ってみた】 https://t.co/s942M2dXH8 @YouTubeより



先日投稿した踊みたです！

頑張ったのでぜひたくさん見てほしいです(っ ॑꒳ ॑c)#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所



@odottemita_PR - 風ちゃん/ふーちゃん@踊り手さん (@huu_nico25) June 21, 2024

【おでこ×ポテソ】きゅうくらりん【踊ってみた】 https://t.co/F5zMxXRHtd #踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/RQYyY3OHQf - ぽてそ (@potesiooo) June 21, 2024

【新作投稿のお知らせ📢】



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



III / 宝鐘マリン&こぼ・かなえる



踊ってみた【桜久×ぴぎー】 https://t.co/UF0wfPieJl



アーゥチチな2人はだあれ？



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 pic.twitter.com/MCkpGx7Bh2 - 陽向 桜久🌸 (@h_saku_39) June 21, 2024

【ももかん】 ディスぺア 【踊ってみた】 https://t.co/gsSOTxcacr @YouTubeより



一昨日あげた新作です💋#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR - ももかん🎈 (@momotakotako) June 21, 2024

【JYJ50】K’suke先生 生誕記念に

【[A]ddiction】踊ってみました！

#踊ってみた新作

#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PRhttps://t.co/er7uF4XtX2 pic.twitter.com/rWkfMVG5y9 - ユバ🍀ｱﾗﾌｨﾌ母踊ってみた始めました！ (@YUBA_ar50) June 21, 2024

君のポケットに夜が咲く──



先週動画上がってるので見てください！



自分が好きなところは2:30〜2:40辺りです🎐https://t.co/m9Ho63407o



#ニコニコ踊ってみた出張所 #踊ってみた新作@odottemita_PR

ただ君に晴れ 踊ってみた【そよか】【JC3】 pic.twitter.com/ZRGJFPFVVM - そよか (@soyoka_0w0) June 21, 2024

モア！ジャンプ！モア！【これ以上人に踊らせないでください】https://t.co/I4JWAqeYeO



/／

たくさん飛んで

憂鬱な天気や気分を吹っ飛ばそう🙌

\＼#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR - アニー@頑張れニコニコ運営 (@anianip) June 21, 2024

狐珀がキャットラビング踊ってみたのみてください(ˆ꜆ . ̫ . ).ᐟ.ᐟ



虫が友情出演してます！笑



https://t.co/EZXQXeSiyc @YouTubeより@odottemita_PR #踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 - 狐珀似々(こはくにに) (@ni_co_ha47) June 21, 2024

#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所



CLUSTARSパラパラ部の新作動画です！！



ニコニコに投稿できないので、Youtubeに投稿！



【CLUSTARSパラパラ部】DECO*27「ヴァンパイア」【Clusterでパラパラ踊ってみた】https://t.co/Y5jZWk5npw@odottemita_PR - お茶🍵ニコV会運営 (@Tea_MAD_anime) June 21, 2024

ෆ 🦔🪽𓂃ダメダメな私で…いいですか…？𓂃🦔🪽ෆ



【とげち】ダダダダ天使 踊ってみた【ソロ動画初投稿記念日】https://t.co/FHbAX8c3V2



この動画からYouTube本格進出を決断しました！

和室に現れたダメダメな天使を愛してよ❣️

最後まで見てみて…🪽#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所 pic.twitter.com/czmFDtwH6W - とげち🦔 (@togechi_12) June 21, 2024

誕生日記念で投稿した動画です~🍀✨~

これからの踊ってみたに関する気持ちをたっぷり込めました。

どこかが折れてしまっても、負けられない#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所

動画↓https://t.co/5OGg3PNWQx pic.twitter.com/3pqdzimMhk - 賞味期限は本日中のもぃ (@syomimo_81) June 21, 2024

#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所



【六月小雨】星見る頃を過ぎても 【踊ってみた】https://t.co/NxMq8Qg99y



がんばれニコニコ運営(*•̀ㅂ•́)و✧ pic.twitter.com/4IZiPNNLgt - 六月小雨🐼☂️ (@kosame_6) June 21, 2024

#踊ってみた新作

#ニコニコ踊ってみた出張所

@odottemita_PR https://t.co/01kuPQJr1D - R u n e☆るね@気まぐれメルシィ 踊ってみた (@ru_ne_2525) June 21, 2024

#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR



どの動画も想いがないわけじゃないけど、特に想いを込めて作った動画です。



【あなたの投稿から5年】メリュー もう1度 踊ってみた 【おおこうち くろまめ】https://t.co/sLovSoX7Pv - おおこうち くろまめ@メリュー 踊ってみた (@o_kuromame) June 21, 2024

夏を感じ始めるくらいの季節に絶対踊ろうって決めてたんだけど、昨日はちょうど夏至だったみたい◎



花に亡霊 踊ってみた 【おず】https://t.co/e2Q0DnoguL@odottemita_PR #踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 https://t.co/NeoZcpJL9N pic.twitter.com/vtrYtFkgjB - おず (@o_snivy_o) June 22, 2024

[ #踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 (т · т ᐡ )✨ ]https://t.co/DTgkQdHRlW



6/14に投稿した動画~!!🌟

まだの方ももう見たよの方も、是非たくさん見ていただけたら嬉しいです😽！@odottemita_PR ! pic.twitter.com/v8wd3U0McL - みおん (@mion__chan__) June 22, 2024

動画あがりました〜❤️💙

さゆきさんとのIII さすがにアチチでございます🔥

絶対たくさんみてくださいな✨✨✨✨https://t.co/Q8hVikGLpS#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/kg8UCOFkdS - あおか🧵🐾 (@aoka_010) June 22, 2024

#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR



YouTubeに投稿した4本ですっ.ᐟ.ᐟ



▼ラヴィットhttps://t.co/KDMZaNhktx



▼カトラリーhttps://t.co/j4X14EUAKj



▼スピカhttps://t.co/ZlIsoiDENE



▼吐いちゃうぞhttps://t.co/sMQEquLuk5 pic.twitter.com/qfCCArxcMf - 凪🌱 (@Naginagi2002NAR) June 22, 2024

@odottemita_PR



3周年動画投稿してます🙌︎💖



ニコニコさんが復活した日にはニコニコの方でも投稿する予定です❣️

ニコニコふぁいとだ〜！！！！！✊🏻❤️‍🔥



【らる3周年】モア！ジャンプ！モア！【踊ってみた】 https://t.co/NYaEA6sDdP @YouTubeより#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所 pic.twitter.com/4EQlNrWwb6 - らる🌻 (@raru_345) June 22, 2024

【たるコレ2024春】徳川カップヌードル禁止令 踊ってみた【オリジナル振付】 https://t.co/NdrAl8ui6S @YouTubeより#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/OjsGDlK5Ar - ASA/わんだほーい踊り手撮影者 (@ASA_odottemita) June 22, 2024

カップヌードル組の十八番曲で踊ってみたDJメドレー やってみた！ https://t.co/R7A4n18ADX @YouTubeより#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/zhkwI0AYn0 - ASA/わんだほーい踊り手撮影者 (@ASA_odottemita) June 22, 2024

🍬drop pop candy🍬



8、9年くらい越しのリベンジ動画です🌧️

ずーーっと大好きな曲と振り付けだよっ🥰



ニコニコがない今だけのこのURL限定公開なのでこちらから是非見てね！



☔️https://t.co/p7QoR168Ju#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/eXOFcnrXK5 - なずな（こ） (@nazuna_ko_ko) June 22, 2024

🧙ビビデバ🧙

気まぐれに動画撮りました(たまには踊るよ)

本家上がってすぐこれは踊る！！となりました☺️ロッキン苦手ですが頑張りました！！たのしかった！！https://t.co/5QHf56bWUX



↓ニコニコ用タグ#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所#がんばれニコニコ運営 @odottemita_PR - なめこ@復帰 (@nameko_nameck) June 22, 2024

【そいらて】「ユリイカ」ロクデナシ 踊ってみた【オリジナル振付】【『終末トレインどこへいく？』ED主題歌】



🌖🌖🌖🌖🌖🌖

何度ぶつかって

離れて近づいて

正しい形を

探しただろう

🌖🌖🌖🌖🌖🌖https://t.co/D0Imsee0K5#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/DiBnRtXCGN - そいらて (@Kumajirotw) June 22, 2024

かいしんのいちげき！https://t.co/czvsizP2Jr



6/14に上げた動画です！！

推しメンに愛を込めて踊った大切な曲

ぜひ見てくださいっ╰(*´︶`*)╯♡#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/3ZWl3JT7xh - でん🐌 (@Den_nana0325) June 22, 2024

6/8以降に上がった動画一覧です！

沢山動画上がってるけどいっぱい見てね



🌧雨とペトラhttps://t.co/lvLAUYUEtn



🕊うい麦畑でつかまえてhttps://t.co/yp5owcbNT4



☔️雨乙女https://t.co/p98Sg0VSBx



⚡️電気予報https://t.co/GWnqKTTJjc#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/xAzDcmx5iL - さらさ (@sarasa_kun) June 22, 2024

#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所



6/13の誕生日にあげた動画です！

素敵な企画参加させていただきます！！

早くニコニコにも上げれますように🌟



【Miμ《みゅう》】バイメーバイメー 踊ってみた【誕生日】https://t.co/gjDspVUZeU@odottemita_PR pic.twitter.com/evIb7kCLbU - Miμ《みゅう》 (@m1u_mi613) June 22, 2024

新作コラボ投稿です😎

これやりたくて仕方なかった🤣



是非感想お待ちしております！#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR



【たけ × ﾐｺｯﾁｬﾝ】CH4NGE 踊ってみた【ゆに × このは】 https://t.co/gOUzZAsNy0 pic.twitter.com/1tsQvs2G81 - たけ@CH4NGE (@odorite_take) June 22, 2024

6/16に投稿した動画です!https://t.co/Rw3iEzvviW

【Jellie】Bad Apple!! Dance ~ あの場所で【踊ってみた】#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/EBFAa6orNz - jellie ❁ 💃 (@jellie_mita) June 22, 2024

【初投稿】さようなら、花泥棒さん【踊ってみた】 https://t.co/okJjd0nz78… @YouTubeより

投下(っ˶’ᵕ’˶)╮=͟͟͞͞#踊ってみた #踊り手 #踊ってみた好きな人と繋がりたい #踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR - 3030🍑踊ってみた (@3m0o3m0o8) June 23, 2024

✧動画投稿✧



ハオ - DECO*27【オリジナル振り付け】https://t.co/ZGmgQenfDv



好好好な曲を踊ってみました🐼💚#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 pic.twitter.com/9RFVtJ7B7j - こぞう！！！！ (@mdkozo) June 23, 2024

１０年前にニコニコ動画に出会って今のかまもちがいる！

かまもちの10周年動画が上がりました✨✨✨https://t.co/BgFcWQOeiR

ありがとうニコニコ動画！復活待ってます！@odottemita_PR さん素敵な企画ありがとうございます！#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所 pic.twitter.com/H6XFBfv2MZ - かま🌟 (@ryokeikama) June 23, 2024

6/16 のお誕生日に投稿した動画です🤍

みんなのハッピーを願って踊りました.ᐟ.ᐟ

ぜひ見てもらえたら嬉しいです(ˆ ̳. ̫ . ̳ˆ)



ラストスコア 踊ってみた

YouTube ▷ https://t.co/NNByp8RvXN#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/QpbM7r6pce - 朱猫🐱💫7/28ぶた恋(東京) (@CC_aka_) June 23, 2024

【宮前まさや・かける】宵々古今【踊ってみた】https://t.co/goyc9KWsrw#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/WtKkx94vCJ - ReLIT(リリット)公式 (@info_ReLIT) June 23, 2024

あ

【さのあとゆーてん】ビビデバ / 星街すいせい【オリジナル振付】https://t.co/U48QxwfYCo



この動画、無限ループしてる⁉︎#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/DyjtN8bOdk - ゆーてん (@yuuten1928) June 23, 2024

【北陸女子6人】おジャ魔女カーニバル!!踊ってみた【みやえみほのゆりさゆえる】#おジャ魔女どれみ1620shttps://t.co/IA7A1Knd0H

（#踊ってみた新作、#ニコニコ踊ってみた出張所）

懐かしい曲を北陸女子で踊りました！おまけか本編…😏見て下さい！🥰（@odottemita_PR） - さゆな (@sayuna_magika) June 23, 2024

さぁ踊りましょう



バレリーコ / みきとP#いるかのおどりば #踊ってみた#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR https://t.co/U0fMheDfHg pic.twitter.com/fYbM4u6NsT - iLuka🐬🫧 (@iLuka_214_) June 23, 2024

❤️💙動画を投稿しました💙❤️



【こずえ×やっこ】III / hololive 宝鐘マリン & Kobo kanaeru【踊ってみた】https://t.co/4Ln8aggjth



こずえちゃんと踊ったよ〜❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

マジで最強じゃん〜〜〜！？！？

ぜったいみてねっ🥹✨#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR pic.twitter.com/jMXr1f2Wd2 - やっこ🌷 (@yakko928) June 23, 2024

新作踊ってみた動画紹介企画用！



無声映画風にヤラナイカを踊ってみた https://t.co/9SMVnnvsjP @ＹｏｕＴｕｂｅより



過去の動画の新規アップロードになりますが何卒よろしくお願いします！#踊ってみた新作、#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR - みどー (@midOTL) June 23, 2024

新作踊ってみた動画紹介企画用！



無声映画風に【男女×ｳｻﾃｲ】踊ってみた https://t.co/ITIrQPie2S @YouTubeより



過去の動画の新規アップロードになりますが何卒よろしくお願いします！#踊ってみた新作、#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR - みどー (@midOTL) June 23, 2024

🫧# あくあ色ぱれっと 踊ってみた🫧

FULL▶︎https://t.co/oK6xYgTT4j#踊ってみた新作 @odottemita_PR #ニコニコ踊ってみた出張所 pic.twitter.com/RKN2uBHsla - りゔ😈 (@nemui_oOx_x) June 24, 2024

⭐︎.＿＿＿＿＿＿



ぽてそ 12周年

彗星になれたなら 踊ってみたhttps://t.co/Dn7OU7SL1g



＿＿＿＿＿＿.⭐︎#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/FEmGmMwwzy - ぽてそ (@potesiooo) June 23, 2024

昨日投稿されたチャイナ！もう観てくれたか〜👀チャイナ服のみんなが可愛いのでまだの人はぜひ🐼



チャイナサイバー＠ウォーアイニー 踊ってみたhttps://t.co/RQpJAW4s9g#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/ZKnL9IwBOs - 詩紅-しぐれ- (@shigupri) June 23, 2024

ハオ/DECO*27 踊ってみた

オリジナル振付



新作の踊ってみた動画です！！

たくさんの人に届くといいな🐼



フル↓https://t.co/GecGeaykf7



#踊ってみた新作 @odottemita_PR #ニコニコ踊ってみた出張所 pic.twitter.com/gEln1jmSgV - くるとん🐶🍞 (@crouton_nico) June 24, 2024

- new video -

⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅ ⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅



くろうばあないと／いよわさま

踊ってみた オリジナル振付https://t.co/nf8AFNL8kk#踊ってみた新作 @odottemita_PR #ニコニコ踊ってみた出張所 pic.twitter.com/J8otZWx3dH - ꣑୧ 安藤未知 ꣑୧ (@ndou_u) June 24, 2024

🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷



【コスプレ】

中王区の女達でエウレカ踊ってみた

【ヒプノシスマイク】https://t.co/GeHSUK3DLB



優しい人でいさせて いさせて#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR



🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷 pic.twitter.com/sBEj9G0cGU - 針原きるけ (@circe0107) June 24, 2024

〖Ao. × すずめ〗テレストテレス 踊ってみた



✰꙳⋆ https://t.co/l97HgnMa2k



念願の初コラボ叶いました👐✨

撮影中めっちゃ楽しかった！！

いっぱい見てね！#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR pic.twitter.com/I9MtpuKGy6 - Ao. (@Aosan_nanoda) June 24, 2024

【龍雅】はじめまして地球人さんを踊ってみた【コスミート】 https://t.co/vTXibiOV4R @YouTubeより#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 pic.twitter.com/GbkIXKVGK9 - 紫乃龍雅🔮 23日コスミート(京都みやこめっせ) (@nicoryuuga) June 24, 2024

やっぱり恋だ🫧



ヒロイン育成計画 / HoneyWorks#いるかのおどりば #踊ってみた#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR https://t.co/ncLnf81uox pic.twitter.com/ocXmZlsKdu - iLuka🐬🫧 (@iLuka_214_) June 25, 2024

💜💙動画を投稿しました💙💜



【やこまなめーとる】 PARTY ROCK ETERNIT 踊ってみた / オリジナル振付



♡https://t.co/b0W0IFAuGY



やこまなめーとるきちゃ〜〜〜❕🖤

めーちゃんにメイクしてもらったよっ

っょぃ女、、、みてね🥹✨#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR pic.twitter.com/oXkKcMIqFB - やっこ🌷 (@yakko928) June 25, 2024

【投稿しました✨】#踊ってみた @odottemita_PR



『オペラ！スペースオペラ！』-オリジナル振り付け-



MAPで披露したオペスペです✨🪐

サムネもこだわりました！ぜひ見てね✨

世界中の人に届け…わんだほーい‼︎🐰💕#ニコニコ踊ってみた出張所#踊ってみた新作https://t.co/dEAVdv7uKd pic.twitter.com/zMn24Iw7wt - 賞味期限は本日中のもぃ (@syomimo_81) June 25, 2024

【たね×アニー】三原色 踊ってみたhttps://t.co/JdT1UGdCds



みこフェス2024夢のステージにて一緒だった

たね。ちゃんとのコラボです✨#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR - アニー@頑張れニコニコ運営 (@anianip) June 25, 2024

#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR

こういう動画でも大丈夫そうですか⁉️😂https://t.co/iVZ8SXOeYV - 🐐✡𝙺𝙰𝚁𝙰𝙽からん🦄🍀 (@YukinoNe_iRo8) June 26, 2024

本日誕生日でした✨

たくさんの方にお祝いしていただけて嬉しいよ〜！🥹

今年の生誕動画は、ゆゆまるから振付提供をしてもらって、衣装とか編集とか色々相談しながら作成しました📷💭

踊り手9年目にして、初のソロオリ振りです！https://t.co/f2pTwiAshV#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 pic.twitter.com/wFBl2ug5Xl - 未羽(みう) (@miu_xxx0626) June 26, 2024

▶️ 青春︎︎︎︎サブリミナル / ＝LOVEhttps://t.co/WBo4Hv6146



中国地方で踊っているグループです🌸

過去最多12人で撮影をしました！#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/BbYu3MRXWP - chloris🌸 中四国踊ってみた (@chlorislovelive) June 26, 2024

ニコニコリバイバルを踊ってみました！！！

Shuさんのニコメド最高すぎてずっと聞いてます！！！！



フル→ https://t.co/O0xpPucexk#がんばれニコニコ運営 #踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 https://t.co/JKRka1qjsw pic.twitter.com/EgTc6QOzK1 - ベネトナシュ@けん玉踊り手 (@Benetnash_kazu) June 27, 2024

💗✨👑 新作投稿 👑✨💗



【ハガかおあいる】NEW KAWAII / FRUITS ZIPPER 踊ってみた 定点ver.【えるくるぺこめこた】https://t.co/u5iqZaDJSr



🆕でかわいい動画です🫶💘

さ、アップデートしよ？👀

定点でじっくり見てね〜✨✨#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR pic.twitter.com/toC8Gq2ZXS - えるみん (@ermine_11) June 27, 2024

♱⋰新作動画投稿⋱♱

┼──

【じゃね×よふかし×むー×ちゃりん】福音(Gospel) / wotaku feat. 初音ミク【踊ってみた】https://t.co/gIMfPfpvyN

──┼#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR pic.twitter.com/nmhkmmCa74 - じゃね (@JANE26739227) June 27, 2024

昨日動画投稿しました✨

たくさん見てね❣️❣️



【かまにゃ】MOTTAI／P丸様。【踊ってみた】https://t.co/aqBXwp2OZh@odottemita_PR#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 pic.twitter.com/ZFK0hSvxFL - かま🌟 (@ryokeikama) June 27, 2024

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素晴らしき悪党共に捧げる唄

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【ヤマユリ】ヴィラン【踊ってみた】https://t.co/jxwioCvnQZ



#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR - ヤマユリ (@yamayuri_dance) June 28, 2024

✿°•∘ɷ∘•°✿…✿°•∘ɷ∘•°✿

離れたってまた照らすよ。

キミのこと好きだから

✿°•∘ɷ∘•°✿…✿°•∘ɷ∘•°✿



【兎野百菜】ゆめゆめ 踊ってみたhttps://t.co/qgBnGL84Z6#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR pic.twitter.com/2fpb78IvOb - 兎野百菜 (@momona_2_5) June 28, 2024

· ·̩͙꒰ঌ🩵 #踊ってみた新作 🩵໒꒱⟡.



「踊れオーケストラ」を超会議でわちゃわちゃ踊ってみたhttps://t.co/ep6TyAlhpA



ひなさくさんと一緒に踊った動画が投稿されました！！

とーっても楽しそうに踊っているのでぜひみてください👀✨@odottemita_PR#ニコニコ踊ってみた出張所 pic.twitter.com/93yc1EmKMY - Fuwa☁️🫧 (@fuwa_ofuwa) June 28, 2024

何も描けなくても何か描こうとした🫧



瞬きもせずに / H△G#いるかのおどりば #踊ってみた#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR https://t.co/XovehW9crb pic.twitter.com/SV35z29v3L - iLuka🐬🫧 (@iLuka_214_) June 29, 2024

【✨新作動画✨】



初めてのYouTubeデビューしました🫶

本来なら課題曲でしたが

記念に上げます✨✨✨https://t.co/Xja2jrouLH



是非是非コメントいいねお願いします💕#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR pic.twitter.com/fp5e06i5MC - 今吉ゆうま (@Mi_asari_Ru) June 29, 2024

꙳✧·˚⌖. ꙳✧·˚⌖. ꙳✧·˚⌖. ꙳✧·˚⌖.



未来景イノセンス〚踊ってみた〛



꙳✧·˚⌖. ꙳✧·˚⌖. ꙳✧·˚⌖. ꙳✧·˚⌖.



むかしからとっても好きな曲⟡.·



YouTube ⇢ https://t.co/TaACrnxsWa#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR pic.twitter.com/EnwMEav2yR - ぱんぴえん🥺ྀིとうか (@pAnpien__toka) June 29, 2024

【さらさ】ただ君に晴れ【踊ってみた】 https://t.co/Z8oIBKdORX @YouTubeより



夏が来るね🌼𓂂𓏸#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/frfwsNJTlJ - さらさ (@sarasa_kun) June 29, 2024

【動画】【やっこ】ニコニコでみた動きメドレー 踊ってみたhttps://t.co/Clc38uNnB7 を投稿しました。#がんばれニコニコ運営 #踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR pic.twitter.com/2WBzkakzU9 - やっこ🌷 (@yakko928) June 29, 2024

［✮ ⋆ 動画投稿 ⋆ ✮］



🫧💙ビビデバ／星街すいせい

⟡.· 踊ってみた🌃💎



お気に入りの曲を

セクシーかっこよく踊ってみました❤︎https://t.co/wP7jwFOOUj #みゅんcolor #踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR pic.twitter.com/pnA4EEgMuq - みゅん♪* (@myn_2525) June 29, 2024

nyanyannya(大天才p)さん(@neko_nekokan )の新曲で踊らせていただきました🥂



【あくた】ティアマリア 踊ってみた【オリジナル振付】https://t.co/vJuhoJhXMI#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR pic.twitter.com/FliWXo7wZm - あくた (@acta_dance) June 29, 2024

【新着動画✨】



【らいき】混沌ブギ【踊ってみた】https://t.co/MQwatdSVGk



おはようございました！久しぶりのソロ動画！！ぜひ見てください！！！！！！！🎯🎯#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 #がんばれニコニコ運営 @odottemita_PR pic.twitter.com/AHggmhqnPc - らいき@7/6 ららちゃんず 8/4 MAP#26 (@rik_dnc2525) June 29, 2024

アラフィフ母さん【ユバ】

【ロミオとシンデレラ】

踊ってみました !!

#踊ってみた新作

#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PRhttps://t.co/tkvtMxy6WD pic.twitter.com/684MxjVRR5 - ユバ🍀ｱﾗﾌｨﾌ母踊ってみた始めました！ (@YUBA_ar50) June 29, 2024

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【フォレシィ】ユレ弧 踊ってみた【浦玄白× 浦玄白×浦玄白】



Y : https://t.co/sLf7AOSmCC



#フォレシィ #踊ってみた#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所



∋∞∈∋∞∈∋∞∈∋∞∈∋∞∈∋∞∈ pic.twitter.com/Ifc7tPlqmo - フォレシィ (@_foresea_) June 30, 2024

連続投稿2日目！

誕生日に投稿した動画です！

衣装チェンジしてます！編集も自分で頑張ったので……ぜひ………見てくださいな………( *´꒳`*)



【とげち】みずいろギターロケット 踊ってみた【生誕記念動画】 https://t.co/eRJbLi0E59#踊ってみた新作#ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR - とげち🦔 (@togechi_12) June 30, 2024

月曜が近いよ 踊ってみた

#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所 @odottemita_PR https://t.co/HbT5zv02nA @YouTubeより - ベネトナシュ@けん玉踊り手 (@Benetnash_kazu) June 30, 2024

【祝16進法で18歳】可愛くてごめん 踊ってみた【めでたい】



たくさんの

おめでとうをください！



▶https://t.co/GalMDCH2cg



#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/PaWpSKOLi3 - めるでぃ/神崎萌瑠🍫☘️ (@meru_630) June 30, 2024

⋱踊ってみた新作投稿⋰



TIF de Debut 2024オーディション

沢山の応援ありがとうございました✨



【伊藤じろう】NEW FRONTIER! 踊ってみた【眞栄喜美琴】 https://t.co/1euAZnwERl @YouTube #電音部 #TIFdeDebut2024 #踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/zAa9JUqPHU - 伊藤じろう/眞栄喜美琴 (@kainushitopanda) June 30, 2024

୨୧┈┈新作動画┈┈୨୧



【柊 瑠架】ハッピーシンセサイザ【踊ってみた】



ラスサビ前の間奏､めちゃくちゃ頑張ったので､良かったらフルでみてください



楽曲:EasyPop様

振付:めろちん様



y→https://t.co/4fza8ge3lV#踊ってみた #踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR pic.twitter.com/paovtK8ggP - 柊 瑠架🍊 (@rukahiiragi) June 30, 2024

【夢姫乃】Make you happy 踊ってみたhttps://t.co/HI76Mk7k3H#踊ってみた新作 #ニコニコ踊ってみた出張所@odottemita_PR - 夢姫乃 (@yukino_10000) June 30, 2024

※本記事は随時更新していきます ■ 企画詳細

新作踊ってみた動画のURLをポストされた内容を踊ってみたPR（@odottemita_PR）がリポストします。

リポストされた「踊ってみた新着動画リスト」を翌日以降Togetterにまとめて一覧化していきます。

■ 参加方法

以下の内容をXにてポストし投稿する。

・新作踊ってみた動画のURL（サイト／プラットフォームは問いません） ・ハッシュタグ2つ（#踊ってみた新作、#ニコニコ踊ってみた出張所） ・@odottemita_PRをメンション or タグ付け

■ 開催期間

6月21日（金）〜終了日未定（ニコニコのサービス復旧までを予定）

※6月8日（土）〜6月20日（木）までに投稿された動画も、期間中に対象ポストをしていただければ対象とします。

■ その他注意事項

・動画をアップロードするサイト／プラットフォームは問いません。

・アップロードに際しての規約などは各自で確認をし、各自の責任でご投稿ください。

・動画投稿者本人からのポストのみを対象といたします。

・同一動画のリポストは1回までとさせていただきます。

・本企画にそぐわないと判断された場合や、応募方法に誤りがある場合などはリポスト対象外となることがございます。対象外となった際のご連絡はいたしません。