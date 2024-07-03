踊ってみた公式企画「新作踊ってみた動画リポストで紹介！」参加者・動画まとめ【随時更新】

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　現在、サイバー攻撃の影響でニコニコ動画やニコニコ生放送を含む各種サービスが一時的に停止しています。
　そんな中、ドワンゴが運営する『踊ってみたPR』公式X（@odottemita_PR）では、ニコニコのサービスが停止している期間中でも多くの人に「踊ってみた」を楽しんでもらいたいという思いから、「新着踊ってみた動画リポストで紹介！」を開催中です。

　・新しく投稿された踊ってみた動画を探すのが大変
　・元々フォローしていた人以外の動画情報が入ってこない
　・動画を投稿してもなかなか見てもらう機会がない

　『踊ってみたPR』公式Xでは、こうしたお悩みを解消すべく、企画参加者の投稿に対し、リポスト（RP）を通じて動画を紹介しています。

　本記事では、当企画に参加されている方々の作品をまとめてご紹介します。

※本記事は随時更新していきます

■　参加作品ピックアップ

 

 

 

※本記事は随時更新していきます

■ 企画詳細

　新作踊ってみた動画のURLをポストされた内容を踊ってみたPR（@odottemita_PR）がリポストします。
　リポストされた「踊ってみた新着動画リスト」を翌日以降Togetterにまとめて一覧化していきます。

■ 参加方法

　以下の内容をXにてポストし投稿する。 　

・新作踊ってみた動画のURL（サイト／プラットフォームは問いません） 　

・ハッシュタグ2つ（#踊ってみた新作、#ニコニコ踊ってみた出張所） 　

・@odottemita_PRをメンション or タグ付け

■ 開催期間

　6月21日（金）〜終了日未定（ニコニコのサービス復旧までを予定）
　※6月8日（土）〜6月20日（木）までに投稿された動画も、期間中に対象ポストをしていただければ対象とします。

■ その他注意事項

　・動画をアップロードするサイト／プラットフォームは問いません。
　・アップロードに際しての規約などは各自で確認をし、各自の責任でご投稿ください。
　・動画投稿者本人からのポストのみを対象といたします。
　・同一動画のリポストは1回までとさせていただきます。
　・本企画にそぐわないと判断された場合や、応募方法に誤りがある場合などはリポスト対象外となることがございます。対象外となった際のご連絡はいたしません。