°æ¾å¾°Ìï¤¬àÂÐÀïµñÈÝá¤·¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÌÔÈ¿È¯¡Ö¥Ð¥«¤²¤Æ¤¤¤ë¡× ¥É¥Ø¥Ë¡¼Àï¤Ë¤â¶ì¸À
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡áÂç¶¶¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢£×£Â£ÁÆ±µé£±°Ì¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê£²£¹¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡£×£Â£Á¤Ï°æ¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±µé£±°Ì¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤È¤Î»ØÌ¾»î¹ç¤ò£¹£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤â¡¢°æ¾å¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¯¼Ò¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥¢¥é¥àºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ï¡ÖÌµÌ¾¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×¤È¤·¤ÆÂÐÀï¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¡¢£¹·î¤Ë¸µ£É£Â£ÆÆ±µé²¦¼Ô£Ô£Ê¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¡Ê£³£·¡á¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë°Õ¸þ¤È³¤³°³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÏÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥·¡¼¥ó¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö·¯¡Ê°æ¾å¡Ë¤ÏÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡¢³¬µéº¹¤Î¤Ê¤¤ºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤ÇºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤ÎÄ©Àï¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥Ð¥«¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈàÂÐÀïµñÈÝá¤òÄËÎõ¤ËÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¡ÊÁ´À¹´ü¤ò²á¤®¤¿¥É¥Ø¥Ë¡¼Àï¡Ë¤Ï£´¡¢£µÇ¯ÃÙ¤¹¤®¤ë¡££µÇ¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿Ï·¿Í¤ÈÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¥×¥í£·ÀïÌÜ¤Ç¡Ê¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ò¡ËÇË¤Ã¤¿ÃË¤òÅÝ¤·¤¿¡£¡Ê°æ¾å¤¬¡Ë¼«Ê¬¤Î°ÎÂç¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥é¥à»á¤¬¡ÖÌµÌ¾¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹»á¤Ï¡Ö¥¢¥é¥à¤¬£Í£Ê¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ½çÄ´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖÈà¤é¤Ï´ÊÃ±¤Ê¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï£Í£Ê¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇµÕ¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç°æ¾å¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¤â¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Î²óÈò¤Ë¤è¤ë²¦ºÂÇíÃ¥¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¹½¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£