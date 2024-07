SHINee KEY「Tongue Tied」MVを公開！夢幻的な映像で同一人物の別人格を表現

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「Tongue Tied」はウィットに富んだ歌詞とKEYのユニークなボーカルで表現した強烈なインパクトを残すポップパンク!

SHINeeのKEYの約6年ぶりとなる日本オリジナル楽曲「Tongue Tied」のMVが公開された。

「Tongue Tied」は、重厚感のあるキックドラムをメインに、ウエスタンギターとマーチングサウンド、ホイッスルによって強烈なインパクトを残すポップパンク。相手に心を奪われ言葉に詰まる瞬間を、ウィットに富んだ歌詞とKEYのユニークなボーカルで表現している。

MVは、ジャケットアートワークとは異なるミステリアスな世界観をオール韓国で撮影。博物館や漢江沿いの橋の下で、ダイナミックなブルーの照明によって夢幻的な世界を創造した。

冷静でいながらも不安を抱えたKEYは、迷い込んだ先に進んでいくと、別人格の自身が踊る姿を見つけることに。同じ人間の中にある別人格を表現しており、酔いが回ったような不思議な感覚のなか、ふたつの人格を行き来する浮遊感のある映像に仕上がっている。

なお、KEYは7月6日・7日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて、8月10日~12日に兵庫・神戸ワールド記念ホールにて、ソロツアーの日本公演『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』を開催する。

リリース情報

2024.06.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Tongue Tied」

2024.08.07 ON SALE

SINGLE「Tongue Tied」

SHINee OFFICIAL SITE

https://shinee.jp/

https://www.universal-music.co.jp/shinee/