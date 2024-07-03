【PHOTO】チュウ、H1-KEY、EVNNEら、7/2放送の「THE SHOW」に出演
2日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）SBSプリズムタワーでSBS MTV「THE SHOW」の生放送が行われた。
この日の放送には1位を獲得したTWSの他に、チュウ、H1-KEY、EVNNE、BLITZERS、CRAXY、woo!ah!、ギュビン、TraxX出身のジョンモ、オ・ユジン、IMFACT出身のパク・ジェオプ、PRIMROSE、Big Ocean、BLINGONEらが出演した。
※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。
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この日の放送には1位を獲得したTWSの他に、チュウ、H1-KEY、EVNNE、BLITZERS、CRAXY、woo!ah!、ギュビン、TraxX出身のジョンモ、オ・ユジン、IMFACT出身のパク・ジェオプ、PRIMROSE、Big Ocean、BLINGONEらが出演した。
※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。
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