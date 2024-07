郄島屋大阪店にて「サンリオキッズフェスティバル Super Cute Adventures」を期間限定で開催。

昭和・平成に百貨店で開催していた子ども向けイベントが、サンリオキャラクターたちともっとなかよくなれる体験イベントとして実施されます☆

郄島屋大阪店「サンリオキッズフェスティバル Super Cute Adventures」

日程:2024年8月7日(水)〜8月19日(月)

時間:10:00〜18:00(最終日は17:00閉場)

※受付は各日の閉場時間の1時間前まで、ギフトショップエリアは19:00閉場(最終日は17:00閉場)

入場料:無料 ※各コンテンツへの参加にはプレイ券が必要です

プレイ券:2,000円(税込)

※500円券×4枚つづり

※セット券を購入すると、バラ券1枚500円(税込)の追加購入が可能

場所:郄島屋大阪店7階催会場

※各コンテンツへの参加は小学生以下のお子さん限定

1970年代〜2000年代に、サンリオが百貨店の催事場などで開催されていた「サンリオキッズフェスティバル」

たくさんの子どもたちが、グッズ以外でサンリオのキャラクターに触れ合えるイベントとして展開されていたキッズ向けイベントです!

そんな「サンリオキッズフェスティバル」が、キャラクターと触れ合って、もっと好きになれる体験イベントとして2024年より新たに展開。

郄島屋大阪店7階催会場にて「サンリオキッズフェスティバルSuper Cute Adventures」が期間限定で開催されます。

今回のイベントは、サンリオの人気キャラクターたちが登場するショートアニメ「Sanrio characters Super Cute Adventures(サンリオキャラクターズ スーパーキュートアドベンチャーズ)」の世界観と連動。

ショートアニメのイメージをモチーフにしたゲームやプレイスクール、物販エリア、フォトスポットを展開し、サンリオのキャラクターたちともっとなかよくなれる企画が沢山用意されています☆

ゲームコーナーには「バッドばつ丸のゲームセンター」や「シナモロール雲の上のお家」が登場。

親子で、自分だけのオリジナル作品を作って楽しめる体験コーナー・プレイスクールのエリアでは「クロミのブティック」や「けろけろけろっぴのドーナツ池」「チューリップ広場」が用意されています。

物販エリアは「マイメロディのギフトショップ」、ライブステージエリアには「ポムポムプリンのアイスクリームトラック風のフォトスポット」が登場。

楽しく遊んでサンリオキャラクターたちと、もっと仲良くなれる体験が楽しめます!

「ビニール焼き画」にBUDDYEDDY(バディエディ)がなかま入り!

キャラクターラインナップ:ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、バッドばつ丸、BUDDYEDDY

特殊な絵の具を使ってキャラクターに色を塗る「ビニール焼き画」に「BUDDYEDDY(バディエディ)」の「エディ」が仲間入り。

「クロミのブティック」にて、おなじみの「ハローキティ」や「マイメロディ」「クロミ」たちの中から、好きなキャラクターを選んで体験できます。

出来上がった作品は、お家の窓や壁に貼ることができ、作ったあとも楽しめるコーナーです!

会場限定販売グッズ

グッズ名・価格:

スタンダードドールSS・巾着セット(全12種)各2,596円

マスコットホルダー・ネームホルダーセット(全16種)各1,320円

※1人につき各アイテム1個までの販売、なくなり次第終了

物販エリア「マイメロディのギフトショップ」には、会場限定販売となるグッズも登場。

ドールとイベントのアートを使った巾着セットや、マスコットホルダーなどが会場限定で販売されます☆

オリジナルノベルティをプレゼント

数量:先着3,000名 ※キャラクターは選べません

ギフトショップエリアにて、税込み3,300円以上のお買い物で、オリジナルノベルティをプレゼント。

「ハローキティ」や「マイメロディ」「ポムポムプリン」などのアクリルスタンドがランダムでもらえます!

ライブキャラクターグリーティング

グリーティング登場予定キャラクター

期間:2024年8月8日(木)〜8月19日(月)

※グリーティング参加にはプレイ券が必要です

8月8日から19日までの期間は、キャラクターグリーティングを毎日開催。

2024年サンリオキャラクター大賞で上位になった「シナモロール」「ポチャッコ」「クロミ」は、2日間ずつ登場します☆

グリーティング登場予定キャラクター

そのほか、グリーティングには「エディ」も登場予定。

詳細は2024年7月下旬に郄島屋大阪店にて公開予定です。

Sanrio characters Super Cute Adventures(サンリオキャラクターズ スーパーキュートアドベンチャーズ)

今回のイベントが連動しているショートアニメシリーズ「ハローキティ&フレンズ スーパーキュートアドベンチャーズ」は、2020年にYouTubeチャンネル「Hello Kitty and Friends」で公開スタートした動画シリーズ。

英語をはじめドイツ語・イタリア語・スペイン語・フランス語などの言語で公開され、世界中の視聴者に親しまれています。

キャラクターたちの日常生活に焦点を当てて、お互いに支え合ったり楽しい時間を共有したりする様子を描き、「友情」をテーマにした動画シリーズです!

視聴者は彼らの友情を通じて、心温まるストーリーを楽しむことができ、一部の日本語版はサンリオ公式YouTubeにて公開されています☆

サンリオのキャラクターたちと、もっと仲良くなれるキッズ向けイベント。

郄島屋大阪店の「サンリオキッズフェスティバル Super Cute Adventures」は、2024年8月7日から8月19日まで開催です!

© 2024 SANRIO CO.,LTD. 著作(株)サンリオ

