【アストロボット】9月6日 発売予定価格 通常版:7,980円デジタルデラックス版:8,980円

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、9月6日発売予定のプレイステーション 5用アクション「アストロボット」において、新たな早期購入特典を公開した。

本作は、Team ASOBIが手掛けるアクションゲーム「ASTRO」シリーズの最新作。既にパッケージ版およびダウンロード版の予約受付を開始しているが、今回パッケージ版の早期購入特典として「アストロとどうぶつアクリルキーホルダー」が追加されることが明らかになった。

「アストロとどうぶつアクリルキーホルダー」はアストロと可愛いどうぶつたち、タイトルロゴの3つのアクリルキーホルダーを連結。全4種からランダムで1種がプレゼントされる。なお、特典は数量限定となっていて、無くなり次第終了となる。

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.