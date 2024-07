【レポート】&TEAM『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』先行イベントにサプライズ登場

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「この夏はユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』で超元気になって、最高の思い出を作ってください!」(&TEAM・EJ)

HYBE JAPANとユニバーサル・スタジオ・ジャパンの初コラボレーションイベント『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』が7月3日に開幕することに先駆け、7月2日にメディアおよび特別招待ゲストへの先行公開が行われた。

『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』は、BTSやSEVENTEENをはじめとしたHYBE LABELSアーティスト8組の楽曲とMVに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのDJとダンサーたちのエネルギッシュなパフォーマンス、そしてバブルや水などのド派手な特殊効果に加え、人気のパークの仲間たちも勢揃いして創り上げる、想像を超えるスケールのナイトパーティー。

7月2日18時45分頃、グラマシーパークの特設ステージにてショーがスタート。HYBE LABELSのアーティストであるBTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、NewJeans、&TEAM、BOYNEXTDOOのヒット曲が次々と大音量で響きわたり、巨大スクリーンにMVが流れるなか、ダンサーたちが迫力のパフォーマンスを魅せると、会場からは大歓声があがった。

BTSの「IDOL」、SEVENTEENの「Super」といった世界的なヒットナンバーに合わせて、夜空を照らすライティング、ウォーターエフェクト、バブルマシーン、スモークなどの特殊効果で会場全体がド派手な演出で彩られた。ミニオン、セサミストリートの仲間たち、ハローキティたちがキレキレのダンスで沸かせ、会場を埋め尽くした1,500名の特別招待ゲストは、スプリンクラーから降り注ぐ爽やかな水に包まれ、“超興奮”の渦に全身で“DIVE”し、踊って歌って、心の底から弾けて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの特別な夏の夜を存分に楽しんだ。

さらに、先行公開されたショー終了後には、&TEAMが開幕を祝ってサプライズ登場。「この夏はユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』で超元気になって、最高の思い出を作ってください!」(EJ)などと高揚しながら感動を語ったメンバーは、「DIVE! とびこめ、ここだけの夏へ!」という声掛けで、ゲストと一夜限りのスペシャルフォトセッションを行い、会場の熱気が最高潮に達した。

■『SEVENTEEN ×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』期間限定コラボレーション

人気アトラクション『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』に、SEVENTEENの世界的ヒット曲「VERY NICE」が7月3日~9月5日の期間限定で搭載。パーク上空を爽快に駆け抜けるスリルを感じながら、いちばん盛り上がるフレーズ“アジュNICE”をポップなメロディに合わせて口ずさめば、心の底から気分が盛り上がり、目の覚めるような爽快感が全身を突き抜ける。

イベント情報

『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』

07/03(水)~08/22(木)大阪・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)

※7月は土日祝のみ開催、07/03(水)を除く

