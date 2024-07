上田竜也が約14年ぶりのソロライブツアー<MOUSE PEACE 2024 〜我龍転生〜>2月6日のツアーファイナルZepp DiverCity(TOKYO)公演の模様をパッケージ化した映像作品を、9月4日に発売する。本ツアーは“ファンの歓声を聴き、感動で鳥肌が立った”と上田自身が語るZepp Sapporo公演を皮切りに、全国5都市で開催。ソロ楽曲を中心に、今までの上田⻯也の歴史を全て詰め込んだライブでファンを魅了した。

『MOUSE PEACE 2024 〜我龍転生〜』



2024年9月4日発売■初回限定盤 Blu-ray / DVD三方背デジパック仕様 / 64Pライブフォトブックレット封入【Blu-ray】(2Blu-ray) 品番: LCXA-5242/3 ¥7,700(税抜価格¥7,000) 【DVD】(2DVD) 品番: LCBA-5520/1 ¥7,700(税抜価格¥7,000)収録内容「MOUSE PEACE 2024 〜我龍転生〜」LIVE 本編 「DOCUMENTARY OF MOUSE PEACE 2024」■通常盤 Blu-ray / DVDトールケース仕様 / 3面6Pブックレット封入【Blu-ray】(2Blu-ray) 品番: LCXA-5244/5 ¥6,820(税抜価格¥6,200) 【DVD】(2DVD) 品番: LCBA-5522/3 ¥6,820(税抜価格¥6,200)収録内容「MOUSE PEACE 2024 〜我龍転生〜」LIVE 本編 「MOUSE PEACE 2024 〜我龍転生〜」MC DIGEST[MOUSEPEACE2024〜我龍転生〜 LIVE本編](※Blu-ray/DVD共通)Overture / ヤンキー片想い中 / 〜again / BUTTERFLY / 百花繚乱 / Lollipop / LOST / ユダ / MONSTER NIGHT / RABBIT OR WOLF? /Love in snow / Keep the faith / WHITE WORLD / 1582 / RESCUE / ギリスト! / 光射す方へ / 俺メロディ / 愛の華 / 花の舞う街 / カンタービレ / ヤンキー片想い中