【PS Store:週末セール】開催期間:7月17日23時59分まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにて「1,500円以下セール」を7月17日23時59分まで開催している。

セールでは、過去の名作や人気のインディー作など1,110項目が登場。「クロノクロス」のリマスター版「CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION」(50%オフ)や、「Cult of the Lamb: Cultist Edition」(40%オフ)、「溶鉄のマルフーシャ」(最大50%オフ)、「コクーン」(40%オフ)、「アウター・ワイルズ」(40%)などがラインナップされている。

またPS Plus加入者は、特定のタイトルがさらに割引になる場合もある。なお「1,500円以下」とのセール名になっているものの、割引価格が1,500円以上のものも多数ある。実質的には、2,000円以下くらいの価格設定になっているようだ。タイトル別の割引価格は、ストアを実際に見てご確認いただきたい。

□PS Store「1,500円以下セール」のページ

PS Store「1,500円以下セール」対象タイトル(一部)

CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION

価格:3,520円→1,760円(50%オフ)

□PS Store「CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION」のページ

Cult of the Lamb: Cultist Edition

価格:3,080円→1,848円(40%オフ)

□PS Store「Cult of the Lamb: Cultist Edition」のページ

溶鉄のマルフーシャ

価格:1,180円→708円(40%オフ)、590円(50%オフ、PS Plus加入者限定)

□PS Store「溶鉄のマルフーシャ」のページ

コクーン

価格:3,190円→1,914円(50%オフ)

□PS Store「コクーン」のページ

アウター・ワイルズ

価格:2,970円→1,782円(40%オフ)

□PS Store「アウター・ワイルズ」のページ