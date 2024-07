栗山米菓から発売されている、ポケモンたちがプリントされた”ばかうけ”「ポケモンばかうけ(コーンポタージュ味)」が全国のお土産店に登場!

パッケージだけでなく、中のおせんべいにも可食インクでポケモンたちがプリントされています☆

栗山製菓「ポケモンばかうけ(コーンポタージュ味)」

参考価格:1,200円(税抜)前後

内容量:1枚×20袋

賞味期限:240日

取扱店舗:直営店舗「新潟せんべい王国」「ばかうけSTATION」「ホテル日航新潟31階 ばかうけ展望室」ほか、全国のお土産店

※取扱開始日は店舗によって異なる場合があります

「ばかうけ」「星たべよ」「瀬戸しお」など米菓を製造販売する「栗山米菓」から販売されている、テレビアニメ「ポケットモンスター」で活躍するポケモンたちがデザインされた「ポケモンばかうけ(コーンポタージュ味)」

「ポケモンばかうけ(コーンポタージュ味)」は、2024年3月27日に販売を開始して以降好評を博し、今回、全国のお土産店でも展開することが決定しました☆

2種類あるパッケージデザインには「和」をテーマにしたスタイルガイドを使用。

ピカチュウ・イーブイ・ニャオハ・ホゲータ・クワッスが目を引く仕上がりです。

また、手提げ袋タイプのパッケージなので、持ち運ぶ際も便利です。

中身は、とうもろこしの甘さと濃厚でやさしい味わいが子どもから大人まで大人気の「コーンポタージュ味」のソフトせんべい。

加食インクを使用して、1枚ごとにポケモンたちがプリントされています。

プリントデザインは全部で13種類。

職場や学校で配りたくなるかわいらしさです☆

※デザインはランダムに封入されています

ポケモンたちのプリントがかわいい、人気のお菓子「ばかうけ」!

栗山米菓「ポケモンばかうけ(コーンポタージュ味)」は、直営店「新潟せんべい王国」「ばかうけSTATION」「ホテル日航新潟31階 ばかうけ展望室」のほか、全国のお土産店にて販売中です。

