長く美しい黒髪をバッサリ…女優ハン・ソヒの新しい髪型に賛否両論、「良さが消えたような」の声も

女優のハン・ソヒが髪を切ったが、ファンの反応が分かれている。

ハン・ソヒは7月2日、自身のインスタグラムに特別なコメントを添えず、写真を投稿した。

公開された写真は、スマホを片手にしたハン・ソヒが自撮りしたもの。濃いめのメイクが印象的で、変わらぬ美貌を証明した。何よりも長かった髪を肩まで切っており、イメージチェンジした姿だった。

ただ、この新しい髪型はファンの間で賛否両論となっている。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

まず多いのは、称賛の声だ。新しい髪型のハン・ソヒを見たファンは「ショートカットの女神だ」「本当に似合う」「誰にも真似できない」と支持する反応を示した。

一方で、あまり似合わないという反応も少なくなかった。「なぜ切らなければならなかったのか…」「なんとなくハン・ソヒっぽくない」「以前のヘアスタイルに戻ってほしい」「彼女の良さが消えたような」と、残念がるコメントが見受けられた。

(写真提供=OSEN)ハン・ソヒ

なおハン・ソヒは次回作として、『プロジェクトY』(仮題)を選んだ。同作は、ソウル江南(カンナム)を舞台に80億ウォンの金塊を奪取し、最後にこの世界から足を洗おうとする同い年の友人2人の欲望を描くという。女優のチョン・ジョンソと共演する予定だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。