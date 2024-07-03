7月3日18時30分より3時間半にわたって生放送する『2024FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）のタイムテーブルが公式サイトにて発表された。タイムテーブルは以下の通り。時間ごとの記載は50音順となる。

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＜タイムテーブル＞

■午後6時30分～

SHOW-WA「君の王子様」DA PUMP×JDSFブレイキン ジュニア強化選手「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」DISH//「朝、月面も笑っている」日向坂46「君はハニーデュー」FANTASTICS「ブレイクライン」ME:I「Click」

〈平成→令和 リバイバルヒットメドレー〉日向坂46「さくらんぼ」（大塚愛）WEST.「キセキ」（GReeeeN）超ときめき♡宣伝部「Yeah!めっちゃホリディ」（松浦亜弥）TOMORROW X TOGETHER「もう恋なんてしない（槇原ドリルRemix）」ME:I「Gee」（少女時代）増田貴久（NEWS）×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「高嶺の花子さん」（back number）日向坂46x超ときめき♡宣伝部「気分上々↑↑」（mihimaru GT）増田貴久（NEWS）×WEST.×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「ロコローション」（ORANGE RANGE）

■午後7時頃～

アリス「今はもうだれも」WEST.×柳沢亮太（SUPER BEAVER）「ハート」Aぇ! group「《A) BEGINNING」Omoinotake「幾億光年」KIM CHAEWON（LE SSERAFIM）×アイナ・ジ・エンド「First Love」（宇多田ヒカル）KREVA「Expert」KREVA×Number_i「イッサイガッサイ」

〈郷ひろみ×ももいろクローバーZ「最強マッシュアップGO!GO-Z!」〉「GOLDFINGER'99」「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「行くぜっ！怪盗少女」「ココ☆ナツ」「ワニとシャンプー」SEVENTEEN「MAESTRO」超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」東方神起×中島健人「Stand by U」「呪文-MIROTIC-」バブルガム・ブラザーズ×FANTASTICS「WON'T BE LONG」満島ひかり×渋谷龍太（SUPER BEAVER）「遥か」（スピッツ）ミュージカル『モーツァルト！』（古川雄大×京本大我)「僕こそ音楽」

■午後8時頃～

アイナ・ジ・エンド×アオイヤマダ「Frail」倉木麻衣「Stay by my side」「Secret of my heart」SUPER BEAVER「切望」菅田将暉「くじら」Da-iCE×超特急「CITRUS」「I wonder」「Steal a Kiss」DISH//「笑えれば」（ウルフルズ）Def Tech×BE:FIRST「My Way」MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」Mrs. GREEN APPLE「Dear」LE SSERAFIM「EASY」

■午後9時頃～

稲葉浩志「Stray Hearts」Snow Man「BREAKOUT」反町隆史×BLUE ENCOUNT「POISON」TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We’ll Never Change）」Number_i「BON」NewJeans 「ETA」「OMG」「Supernatural」NEWS × チアリーマンズ「生きろ」ゆず「Chururi」

（文=リアルサウンド編集部）