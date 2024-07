◆上⽥⻯也、約14年ぶりソロライブツアー映像化

【モデルプレス=2024/07/03】KAT-TUNの上田竜也が9月4日、KAT-TUN上田竜也 LIVE Blu-ray&DVD「MOUSE PEACE 2024 〜我⿓転⽣〜」(読み:マウスピース ニセンニジュウヨン ガリョウテンセイ)を発売することが決定。約14年ぶりのソロライブツアーが映像化される。2010年のソロコンサート以来、約14年ぶりに開催された「MOUSE PEACE 2024 〜我⿓転⽣〜」。“ファンの歓声を聴き、感動で⿃肌が⽴った”と上⽥⾃⾝が語るZepp Sapporo公演を⽪切りに、全国5都市を完⾛したライブツアーでは、ソロ楽曲を中⼼に、今までの"上⽥⻯也"の歴史を全て詰め込んだライブでファンを魅了。その中から、2024 年2⽉6⽇のツアーファイナル、Zepp DiverCity(TOKYO)公演の模様をパッケージ化。

◆「MOUSE PEACE 2024 〜我⿓転⽣〜」Blu-ray&DVD詳細

初回限定盤には、リハーサルから各地の舞台裏に密着した様⼦や、2 ⽉に配信リリースしたデジタルEP「ギリスト︕」の制作⾵景などを収めた特典映像「DOCUMENTARY OF MOUSE PEACE 2024」が収録。通常盤には、最終⽇昼公演にサプライズで登場したKAT-TUN・中丸雄⼀との「RESCUE」歌唱映像を含む、「MOUSE PEACE 2024 〜我⿓転⽣〜」MC DIGESTが収録されている。(modelpress編集部)・初回限定盤Blu-ray/DVD★三⽅背デジパック仕様/64P ライブフォトブックレット封⼊【Blu-ray】(2Blu-ray) 品番:LCXA-5242/3【DVD】(2DVD) 品番:LCBA-5520/1<収録内容>「MOUSE PEACE 2024 〜我⿓転⽣〜」LIVE本編「DOCUMENTARY OF MOUSE PEACE 2024」・通常盤Blu-ray/DVD★トールケース仕様/3⾯6P ブックレット封⼊【Blu-ray】(2Blu-ray) 品番:LCXA-5244/5【DVD】(2DVD) 品番:LCBA-5522/3<収録内容>「MOUSE PEACE 2024 〜我⿓転⽣〜」LIVE本編「MOUSE PEACE 2024 〜我⿓転⽣〜」MC DIGEST<MOUSE PEACE 2024 〜我⿓転⽣〜 LIVE本編>Overture/ヤンキー⽚想い中/〜again/BUTTERFLY/百花繚乱/Lollipop/LOST/ユダ/MONSTER NIGHT/RABBIT OR WOLF?/Love in snow/Keep the faith/WHITE WORLD/ 1582/RESCUE/ギリスト︕/光射す⽅へ/俺メロディ/愛の華/花の舞う街/カンタービレ/ヤンキー⽚想い中(※Blu-ray/DVD共通)【Not Sponsored 記事】