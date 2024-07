8月10日 発売予定

パルは、雑貨店「3COINS」にて「名探偵コナン」とのコラボレーショングッズを8月10日より発売する。価格は330円より。

これまで2024年夏として実施が告知されていた「名探偵コナン」とのコラボの開始日が8月10日に決定した。原作にあたるコミックスのイラストを使ったグッズを豊富に取り揃えており、名シーンを各キャラクターたちの雰囲気に合うビジュアルアートに仕上げたオリジナルアイテムが多数販売される。

店舗およびオンラインストアにて同日発売される予定で、販売開始日にあたる8月10日は事前抽選を実施。加えて、各商品・各種1点までの購入制限が設けられる。

販売に先駆けて特設ページがオープンしたほか、名探偵コナンゼミ監修のオリジナル謎解きにも挑戦できる。こちらをクリアするとオリジナル壁紙がプレゼントされる。

□コラボ特設ページ

(C) 青山剛昌/小学館

(C) PAL Co.,ltd. All Rights Reserved.