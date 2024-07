100円ショップ「キャンドゥ」に、ディズニーキャラクター『くまのプーさん』デザイングッズの第2弾が登場。

落ち着いたアイボリーカラーを基調に、今回はキャンドゥオリジナルグッズのほか、ディズニーシリーズから応援グッズも初登場します☆

キャンドゥ ディズニー『くまのプーさん』グッズ

発売日:2024年7月4日(木)より順次

販売店舗:全国のキャンドゥ店舗 ※一部店舗を除く

キャンドゥから、2023年に発売され人気となったディズニーキャラクター『くまのプーさん』グッズの第2弾が登場。

落ち着いたアイボリーカラーを基調にしたキャンドゥオリジナルグッズが多数展開されます。

さらに、ディズニーシリーズから応援グッズも初登場。

グッズにはカードなどを汚さず持ち運べるカードホルダーやコレクトブック、応援うちわが入るDカン付きトートバッグが登場します。

ほかにも軽量な折りたたみうちわや、片面メッシュで中身が見える収納ポーチなど、便利なグッズ全56種類がラインナップ☆

トートバッグ

価格:1,100円(税込)

「イーヨー」の背中に乗った「くまのプーさん」と「ピグレット」を大胆にプリントしたトートバッグ。

うちわやキーホルダーなどを取り付けられるDカン付きです。

カードホルダー/コレクトブック

グッズ名・価格:

・カードホルダー 220円(税込)

・コレクトブック 330円(税込)

楽しそうな「くまのプーさん」のアートを取り入れたカードホルダーとコレクトブック。

お気に入りのカードや写真が「くまのプーさん」と共に楽しめます。

クリアポーチ

価格:550円(税込)

ウラ面に手をつなぎながら歩く「くまのプーさん」と「ピグレット」をプリントしたクリアポーチ。

コームやペンなどを収納するのに便利な内ポケット付きです。

折りたたみうちわ

価格:220円(税込)

「くまのプーさん」や「ティガー」たちの賑やかなアートを使用した折りたたみうちわ。

ハニーポットを描いた、携帯に便利な収納ポーチ付きなのも嬉しいポイントです。

収納ポーチS/M

価格:S 330円(税込)/M 550円(税込)

様々な用途で使用できる収納ポーチには「くまのプーさん」たちの総柄アートをセレクト。

片面が中身の確認しやすいメッシュ素材になっています。

キーホルダー/カラビナ

グッズ名・価格:

・キーホルダー 220円(税込)

・カラビナ 330円(税込)

ハチを描いたミニチャーム付きのキーホルダーが登場。

小さなハチと見つめあう「くまのプーさん」をデザインしたカラビナも販売されます。

ほのぼのかわいい「くまのプーさん」がデザインされた、旅行やおでかけのおともにぴったりなグッズが盛りだくさん。

全国のキャンドゥ店舗にて2024年7月4日より順次販売が開始される「くまのプーさん」グッズの紹介でした☆

