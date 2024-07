【マイニンテンドーストア:「聖剣伝説」シリーズセール】期間:7月3日23時59分まで

スクウェア・エニックスは、RPG「聖剣伝説」シリーズのセールをマイニンテンドーストアにて実施している。期間は7月3日23時59分まで。

今回セールの対象となっているのは、「聖剣伝説」シリーズより「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」、「聖剣伝説COLLECTION」、「聖剣伝説 Legend of Mana」の3作品。期間中はいずれも60%OFFのお買い得価格で購入できる。

セール対象商品

聖剣伝説3 TRIALS of MANA

価格:6,578円 → 2,631円(60%OFF)

聖剣伝説COLLECTION

価格:5,280円 → 2,112円(60%OFF)

聖剣伝説 Legend of Mana

価格:3,520円 → 1,408円(60%OFF)

(C) 1995, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

(C) 1991,1993,1995,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

(C) 1999, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.