「2024FNS歌謡祭 夏」タイムテーブル公開
【モデルプレス＝2024/07/03】嵐の相葉雅紀、フジテレビアナウンサーの井上清華が司会進行を務める、7月3日に生放送されるフジテレビ系音楽特番『2024FNS歌謡祭 夏』（18時30分〜）のタイムテーブルが公開された。
【写真】「FNS歌謡祭」タイムテーブル
18時半〜
SHOW-WA「君の王子様」
DA PUMP x JDSFブレイキン ジュニア強化選手「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」
DISH//「朝、月面も笑っている」
日向坂46「君はハニーデュー」
FANTASTICS「ブレイクライン」
ME:I「Click」
・平成→令和 リバイバルヒットメドレー
日向坂46 「さくらんぼ」／大塚愛
WEST. 「キセキ」／GReeeen
超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）「Yeah!めっちゃホリディ」／松浦亜弥
TOMORROW X TOGETHER「もう恋なんてしない（槇原ドリルRemix）」
ME:I「Gee」／少女時代
増田貴久（NEWS）×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「高嶺の花子さん」／back number
日向坂46×超ときめき◆宣伝部「気分上々↑↑」／mihimaru GT
増田貴久（NEWS）×WEST.×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「ロコローション」／ORANGE RANGE
19時頃〜
アリス「今はもうだれも」
WEST.×柳沢亮太（SUPER BEAVER）「ハート」
Aぇ! group「《A》 BEGINNING」
Omoinotake「幾億光年」
KIM CHAEWON（LE SSERAFIM）×アイナ・ジ・エンド「First Love」／宇多田ヒカル
KREVA「Expert」
KREVA×Number_i「イッサイガッサイ」
郷ひろみ×ももいろクローバーZ『最強マッシュアップGO!GO-Z!』
「GOLDFINGER’99」「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」「行くぜっ!怪盗少女」「ココ☆ナツ」 「ワニとシャンプー」
SEVENTEEN「MAESTRO」
超ときめき◆宣伝部「最上級にかわいいの!」
東方神起×中島健人「Stand by U」「呪文 - MIROTIC-」
バブルガム・ブラザーズ×FANTASTICS「WON’T BE LONG」
満島ひかり×渋谷龍太（SUPER BEAVER）「遥か」／スピッツ
ミュージカル『モーツァルト!』（古川雄大・京本大我）「僕こそ音楽」
20時頃〜
アイナ・ジ・エンド×アオイヤマダ「Frail」
倉木麻衣「Stay by my side.」「Secret of my heart」
SUPER BEAVER「切望」
菅田将暉「くじら」
Da-iCE「CITRUS」「I wonder」「Steal a Kiss」
DISH//「笑えれば」／ウルフルズ
Def Tech×BE:FIRST「My Way」
MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」
Mrs. GREEN APPLE「Dear」
LE SSERAFIM「EASY」
21時頃〜
稲葉浩志「Stray Hearts」
Snow Man「BREAKOUT」
反町隆史×BLUE ENCOUNT「POISON」
TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We’ll Never Change）」
Number_i「BON」
NewJeans「ETA」「OMG」「Supernatural」
NEWS×チアリーマンズ「生きろ」
ゆず「Chururi」
※アーティスト名50音順
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「FNS歌謡祭」タイムテーブル
◆「FNS歌謡祭」タイムテーブル
18時半〜
SHOW-WA「君の王子様」
DA PUMP x JDSFブレイキン ジュニア強化選手「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」
DISH//「朝、月面も笑っている」
日向坂46「君はハニーデュー」
FANTASTICS「ブレイクライン」
ME:I「Click」
日向坂46 「さくらんぼ」／大塚愛
WEST. 「キセキ」／GReeeen
超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）「Yeah!めっちゃホリディ」／松浦亜弥
TOMORROW X TOGETHER「もう恋なんてしない（槇原ドリルRemix）」
ME:I「Gee」／少女時代
増田貴久（NEWS）×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「高嶺の花子さん」／back number
日向坂46×超ときめき◆宣伝部「気分上々↑↑」／mihimaru GT
増田貴久（NEWS）×WEST.×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「ロコローション」／ORANGE RANGE
19時頃〜
アリス「今はもうだれも」
WEST.×柳沢亮太（SUPER BEAVER）「ハート」
Aぇ! group「《A》 BEGINNING」
Omoinotake「幾億光年」
KIM CHAEWON（LE SSERAFIM）×アイナ・ジ・エンド「First Love」／宇多田ヒカル
KREVA「Expert」
KREVA×Number_i「イッサイガッサイ」
郷ひろみ×ももいろクローバーZ『最強マッシュアップGO!GO-Z!』
「GOLDFINGER’99」「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」「行くぜっ!怪盗少女」「ココ☆ナツ」 「ワニとシャンプー」
SEVENTEEN「MAESTRO」
超ときめき◆宣伝部「最上級にかわいいの!」
東方神起×中島健人「Stand by U」「呪文 - MIROTIC-」
バブルガム・ブラザーズ×FANTASTICS「WON’T BE LONG」
満島ひかり×渋谷龍太（SUPER BEAVER）「遥か」／スピッツ
ミュージカル『モーツァルト!』（古川雄大・京本大我）「僕こそ音楽」
20時頃〜
アイナ・ジ・エンド×アオイヤマダ「Frail」
倉木麻衣「Stay by my side.」「Secret of my heart」
SUPER BEAVER「切望」
菅田将暉「くじら」
Da-iCE「CITRUS」「I wonder」「Steal a Kiss」
DISH//「笑えれば」／ウルフルズ
Def Tech×BE:FIRST「My Way」
MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」
Mrs. GREEN APPLE「Dear」
LE SSERAFIM「EASY」
21時頃〜
稲葉浩志「Stray Hearts」
Snow Man「BREAKOUT」
反町隆史×BLUE ENCOUNT「POISON」
TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We’ll Never Change）」
Number_i「BON」
NewJeans「ETA」「OMG」「Supernatural」
NEWS×チアリーマンズ「生きろ」
ゆず「Chururi」
※アーティスト名50音順
（modelpress編集部）
???— FNS歌謡祭【公式】 (@fns_kayousai) July 3, 2024
?FNSタイムテーブル改定?
???
今夜18時30〜生放送#FNS歌謡祭夏
申し訳ありません！
Mrs. GREEN APPLE の皆さんの
出演時間が抜けておりました
Mrs. GREEN APPLE ♪Dear
は
20時頃〜出演です！
お見逃しのないようにお願いします?#FNSタイムテーブルhttps://t.co/B7oQAUbfjF pic.twitter.com/9hTjKcnbqg
【Not Sponsored 記事】