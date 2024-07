■7月3日18時30分からフジテレビで3時間半にわたって生放送!

『2024FNS歌謡祭 夏』が、7月3日18時30分からフジテレビで3時間半にわたって生放送される。

このたび、タイムテーブルが番組公式サイトにて公開された。豪華アーティストの多彩なパフォーマンスを楽しもう。

※出演者は五十音順

※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり

【タイムテーブル】

■18時30分~

SHOW-WA「君の王子様」

DA PUMP × JDSFブレイキン ジュニア強化選手「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」

DISH//「朝、月面も笑っている」

日向坂46「君はハニーデュー」

FANTASTICS「ブレイクライン」

ME:I「Click」

<平成→令和 リバイバルヒットメドレー>

日向坂46「さくらんぼ」/ 大塚愛

WEST.「キセキ」/ GReeeen

超ときめき♡宣伝部「Yeah!めっちゃホリディ」/ 松浦亜弥

TOMORROW X TOGETHER「もう恋なんてしない(槇原ドリルRemix)」

ME:I「Gee」/ 少女時代

増田貴久(NEWS)× Da-iCE(大野雄大・花村想太)「高嶺の花子さん」/ back number

日向坂46 × 超ときめき♡宣伝部「気分上々↑↑」/ mihimaru GT

増田貴久(NEWS)×WEST. × Da-iCE(大野雄大・花村想太)「ロコローション」/ ORANGE RANGE

■19時頃~

アリス「今はもうだれも」

WEST. × 柳沢亮太(SUPER BEAVER)「ハート」

Aぇ! group「《A》BEGINNING」

Omoinotake「幾億光年」

KIM CHAEWON(LE SSERAFIM)×アイナ・ジ・エンド「First Love」/ 宇多田ヒカル

KREVA「Expert」

KREVA × Number_i「イッサイガッサイ」

郷ひろみ × ももいろクローバーZ「最強マッシュアップGO!GO-Z!」

「GOLDFINGER’99」「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳 -エキゾチックジャパン-」「行くぜっ!怪盗少女」「ココ☆ナツ」「ワニとシャンプー」

SEVENTEEN「MAESTRO」

超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの!」

東方神起 × 中島健人「Stand by U」「呪文-MIROTIC-」

バブルガムブラザーズ × FANTASTICS「WON’T BE LONG」

満島ひかり × 渋谷龍太(SUPER BEAVER)「遥か」/ スピッツ

ミュージカル「モーツァルト!」(古川雄大 × 京本大我)「僕こそ音楽」

■20時頃~

アイナ・ジ・エンド × アオイヤマダ「Frail」

倉木麻衣「Stay by my side」「Secret of my heart」

SUPER BEAVER「切望」

菅田将暉「くじら」

Da-iCE × 超特急「CITRUS」「I wonder」「Steal a Kiss」

DISH//「笑えれば」/ ウルフルズ

Def Tech × BE:FIRST「My Way」

MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」

Mrs. GREEN APPLE「Dear」

LE SSERAFIM「EASY」

■21時頃~

稲葉浩志「Stray Hearts」

Snow Man「BREAKOUT」

反町隆史 × BLUE ENCOUNT「POISON」

TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」

Number_i「BON」

NewJeans「ETA」「OMG」「Supernatural」

NEWS × チアリーマンズ「生きろ」

ゆず「Chururi」

番組情報

フジテレビ『2024FNS歌謡祭 夏』

07/03(水)18:30~21:43

司会:相葉雅紀、井上清華(フジテレビアナウンサー)

『2024FNS歌謡祭 夏』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/FNS/s/