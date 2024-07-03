本日放送！『2024FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル発表
■7月3日18時30分からフジテレビで3時間半にわたって生放送！
『2024FNS歌謡祭 夏』が、7月3日18時30分からフジテレビで3時間半にわたって生放送される。
このたび、タイムテーブルが番組公式サイトにて公開された。豪華アーティストの多彩なパフォーマンスを楽しもう。
※出演者は五十音順
※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり
【タイムテーブル】
■18時30分～
SHOW-WA「君の王子様」
DA PUMP × JDSFブレイキン ジュニア強化選手「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」
DISH//「朝、月面も笑っている」
日向坂46「君はハニーデュー」
FANTASTICS「ブレイクライン」
ME:I「Click」
＜平成→令和 リバイバルヒットメドレー＞
日向坂46「さくらんぼ」/ 大塚愛
WEST.「キセキ」/ GReeeen
超ときめき♡宣伝部「Yeah!めっちゃホリディ」/ 松浦亜弥
TOMORROW X TOGETHER「もう恋なんてしない（槇原ドリルRemix）」
ME:I「Gee」/ 少女時代
増田貴久（NEWS）× Da-iCE（大野雄大・花村想太）「高嶺の花子さん」/ back number
日向坂46 × 超ときめき♡宣伝部「気分上々↑↑」/ mihimaru GT
増田貴久（NEWS）×WEST. × Da-iCE（大野雄大・花村想太）「ロコローション」/ ORANGE RANGE
■19時頃～
アリス「今はもうだれも」
WEST. × 柳沢亮太（SUPER BEAVER）「ハート」
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
Omoinotake「幾億光年」
KIM CHAEWON（LE SSERAFIM）×アイナ・ジ・エンド「First Love」/ 宇多田ヒカル
KREVA「Expert」
KREVA × Number_i「イッサイガッサイ」
郷ひろみ × ももいろクローバーZ「最強マッシュアップGO!GO-Z!」
「GOLDFINGER’99」「お嫁サンバ」「2億4千万の瞳 -エキゾチックジャパン-」「行くぜっ！怪盗少女」「ココ☆ナツ」「ワニとシャンプー」
SEVENTEEN「MAESTRO」
超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」
東方神起 × 中島健人「Stand by U」「呪文-MIROTIC-」
バブルガムブラザーズ × FANTASTICS「WON’T BE LONG」
満島ひかり × 渋谷龍太（SUPER BEAVER）「遥か」/ スピッツ
ミュージカル「モーツァルト！」（古川雄大 × 京本大我）「僕こそ音楽」
■20時頃～
アイナ・ジ・エンド × アオイヤマダ「Frail」
倉木麻衣「Stay by my side」「Secret of my heart」
SUPER BEAVER「切望」
菅田将暉「くじら」
Da-iCE × 超特急「CITRUS」「I wonder」「Steal a Kiss」
DISH//「笑えれば」/ ウルフルズ
Def Tech × BE:FIRST「My Way」
MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
Mrs. GREEN APPLE「Dear」
LE SSERAFIM「EASY」
■21時頃～
稲葉浩志「Stray Hearts」
Snow Man「BREAKOUT」
反町隆史 × BLUE ENCOUNT「POISON」
TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い (We’ll Never Change)」
Number_i「BON」
NewJeans「ETA」「OMG」「Supernatural」
NEWS × チアリーマンズ「生きろ」
ゆず「Chururi」
番組情報
フジテレビ『2024FNS歌謡祭 夏』
07/03（水）18:30～21:43
司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
『2024FNS歌謡祭 夏』番組サイト
https://www.fujitv.co.jp/FNS/s/