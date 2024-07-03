テニス、ウィンブルドン選手権、男子シングルス1回戦。リターンを打つ西岡良仁（2024年7月2日撮影）。(c)Glyn KIRK / AFP

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【AFP＝時事】テニス、ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2024）は2日、男女シングルス1回戦が行われ、男子では西岡良仁（Yoshihito Nishioka）がヌーノ・ボルジェス（Nuno Borges、ポルトガル）を6-2、7-6（8-6）、2-6、6-3を下し、2回戦に進出した。ダニエル太郎（Taro Daniel）は大会第11シードのステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）に6-7（5-7）、4-6、5-7で敗れた。

　女子の内島萌夏（Moyuka Uchijima）は第10シードのオンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）に3-6-1-6で屈した。

【翻訳編集】AFPBB News

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