日本初、ゴエミヨを3年連続で獲得した世界最高峰のタイ料理店が東京に移転オープン（東京・神保町）

KHAO(東京・神保町)

カオヤム 写真:お店から

2024年6月、神保町駅から徒歩1分ほどの場所に、「食べログ アジア・エスニック EAST 百名店」にも選出され名古屋・車道で人気を得ていたタイ料理店「ピッサヌローク」が、「KHAO」と名前も新たに移転オープンしました。店名はタイ語で「白」という意味。バンコクで出会って結婚したという、夫婦共にシェフの石山 公一氏と穂積 依里氏が世界最高峰のタイ料理を提供します。石山氏は、バンコクの一つ星「ナーム(Nahm)」で修業した経験の持ち主。穂積氏はタイカレーの要であるさまざまなナムプリックゲーンをタイ現地で2年間学び、日本に帰国後も開業しながらタイカレーの研究を続けています。タイ現地に住んでいる時に、あまり冷蔵庫が普及していないことをヒントに、熟成させた素材こそがタイ料理の原点であることに気づいたようです。そこで、夫婦でオーセンティックなタイ料理を主軸に、更に進化させた料理を作っています。

シックで落ち着いた雰囲気の店内 出典:cats-99さん

日本タイ料理初の、ゴエミヨを3年連続で獲得した「ピッサヌローク」。今回東京に移転を決めたのは、日本タイ料理初のミシュランの星を獲得するためです。新店舗は階段を下りたところに、別世界が広がるイメージで地下の物件を探し、現在の場所に決まりました。内装は、できるところは自分たちで工事したそうで、愛情のこもった店内は、シックでお洒落に仕上がっています。グレーでまとめられた落ち着いた空間に、客席はカウンター8席です。

ゲーンカリー 写真:お店から

メニューは「おまかせコース」16,500円のみ。日本の豊かな食材を使った伝統的なタイ料理を提供します。コースは18時一斉スタートで、完全予約制。シグネチャーの「タイカレー(ゲーン)」は、石山氏自身が搾った生搾りのココナッツミルクを使用したカレー。ナンプリックゲーンもタイの石臼(クロックヒン)で穂積氏が丁寧に手作りしています。スパイスの深みある香りと、ココナッツミルクの生搾りならではの風味を楽しめます。

カオヤム 写真:お店から

コースの最初を彩る美しい南部の郷土料理「カオヤム」は、ハーブが香るジャスミンライスサラダ。新鮮なハーブや野菜を細かく刻み、ジャスミンライスと鮎魚醤で和えれば、酸味や甘みが合わさった爽やかでスパイシーなおいしさを楽しめます。

プードーン 写真:お店から

他にも三河湾産の生渡り蟹を酒粕黒酢漬けにした「プードーン」や、千葉勝浦の熟成金目鯛を使った、レッドカレーソースが絶品の「チューチープラー」など、日本の豊かな食材で作る伝統的なタイ料理を味わえます。

ワインのペアリングもおすすめ 写真:お店から

また、ソムリエでもある穂積氏によるワインペアリングも用意。+13,000円で「ペアリング6種」を、+10,000円で「ハーフペアリング6種」が楽しめます。「爆発」をテーマにしたワインペアリングは、華やかなハーブやココナッツシュガーを使ったタイ料理との未知の可能性が広がります。

発酵や熟成などの技術を駆使して作る、本当のタイ料理を体験しに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

タイ風焼きそば 出典:50歳から始めるカフェ修行さん

『カオヤム タイ米 レモングラス 河内晩柑 名古屋でも最初にいただいた素晴らしいスペシャリテ。

グラスワイン 白ワイン ドメールフランソワヴィラール サンジョセフ 黄金色のおいしいワインです。ラストノートが素晴らしい。うまい!

プードーン 三河湾の生渡蟹 名古屋でもいただいた間違いない美味しさ!

マムマックワパオ ヨーグルト 白イカ 車海老 天城黒豚。茄子。 めちゃうまい。

チューチープラー 千葉勝浦の熟成金目鯛 青森発酵根曲がり竹 白いココナッツソース 赤いカレーソース みどりはハーブソース ほわほわなココナッツソースにカレー味がうまい

生搾り ココナッツミルク。目の前でレバーをくるくる回して搾ってくれます。ほっこりします。オープンに合わせて究極の搾りたてココナッツミルクを求めて開発された搾り機の専門メーカー山口県の石野製作所の特注ココナッツミルク搾り機。デビューです。うまーーーい!

土鍋で炊いたジャスミンライスでいただくカレー 名古屋でもいただいたスペシャリテ 土鍋は高価なものにグレードアップしてさらに美味しくなったそうです。ジャスミンライスのさんかく盛り健在です。

ゲーンマッサマン マッサマンカレー 鶏 じゃがいも

ヴァンジョーヌ 美味しい!大磯の行列店マッサマンタイキッチンのマッサマンカレーで恋して以来大好物なマッサマンカレー。あー幸せ。いいね!マッサマン。

タイ風焼きそば 追加料理 天然記念物見島牛 山口県とうがらし自家製ナンプラー(レモン汁に近い) 追加料金1800円(パッとみただけなので消費税が入っているか不明以下同じ) なんとも美味しい。味変も楽しい。

グラスワインは1700円-1800円くらいだった気がします。

穂積シェフのセレクションであるワインはソムリエさんとのコラボで磨きがかかった印象です。ワインのペアリング6種は重いなあと言う方には遠慮なくスパークリング(orビール)プラス、グラスワイン2杯はいいバランスかと思います。ワインセンスはとてもよいです。美味しいエスニックと美味しいお酒 サイコー』(50歳から始めるカフェ修行さん)

サンヤカー 出典:cats-99さん

『・カオヤム

タイ米 レモングラス 河内晩柑

バタフライビーで色付けしたタイ米が美しい

・プードーン

生渡蟹 酒粕黒酢

・ヤムマクア

焼茄子 豚肉 車海老

・チューチープラー

金目鯛 発酵根曲竹

・トムセーブ

熟成豚スペアリブ 天然茸

・サンカヤー

枝豆 バンダンリーフ ジャスミンの花

追加

・パッタイ

絶品!注文するべし!

メニューには無かったけど目の前でココナッツを絞って試飲

ミルクの様な、生クリームの様な…絞りたてのココナッツは別格の味でした!

オープンおめでとうございます

東京でもきっと、話題のお店になる事でしょう』(cats-99さん)

※価格はすべて税込・サービス料別

<店舗情報>◆KHAO住所 : 東京都千代田区神田神保町2-12-7 フェルメール 1FTEL : 050-3204-2928

文:佐藤明日香

