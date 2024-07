先週末(6月28日)、ノルウェーのオスロで開かれた<Tons Of Rock>フェスティバルで、ジューダス・プリーストのロブ・ハルフォードとメタリカのジェイムズ・ヘットフィールドが揃い、TURNSTILEのライヴ・パフォーマンスをステージ横から観る姿が捉えられた。『Classic Rock』によると、この動画はTURNSTILEが公開したほか、Hardcore Redditにも投稿されたという。

Watch Metallica's James Hetfield and Judas Priest's Rob Halford rocking out together while watching Turnstile at Norway's Tons Of Rock Festival this past weekend https://t.co/kKSSrZwkXl