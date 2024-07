グローバルステイズは全5棟の「天空の温泉ヴィラ紬 河口湖」を2024年8月1日(木)グランドオープンします。

グローバルステイズ「天空の温泉ヴィラ紬 河口湖」

運営 :グローバルステイズ

所在地:〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石856

棟数 :5棟

チェックイン/チェックアウト:15:00〜(最終 20:00)/

A・B・C:11:00(手続き不要)

D・E :10:00(手続き不要)

予約 :

https://global-stays.jp/tsumugi/

グローバルステイズは全5棟の「天空の温泉ヴィラ紬 河口湖」を2024年8月1日(木)グランドオープン!

【天空の温泉ヴィラ紬 河口湖について】

山頂付近のまさに大空に浮かぶような特別な場所に建てられた、ヴィラタイプ3棟とグランピングタイプ2棟の合計5棟。

手の届きそうな富士山と眼下に広がる河口湖を眺めながら、プライベートで特別な時間を過ごせます。

全棟にプライベートサウナと天然温泉露天風呂を備え、ゆっくりと誰にも邪魔されない空間でワンランク上の非日常体験を提供します。

【セルフチェックインシステムを採用】

天空の温泉ヴィラ紬 河口湖では、プライベート空間をお楽しみいただくため、スタッフを含め人との接触がほとんどない、セルフチェックインシステムを採用しています。

ご到着の際に施設入口のチェックイン棟にてチェックインの手続きをお願いしています。

チェックイン/15:00〜(最終 20:00)

チェックアウト/A・B・C:11:00(手続き不要)

D・E :10:00(手続き不要)

【3つの棟タイプ】

●Suite villa type - A/スイートヴィラタイプ(2階建て)

当施設で一番高いところに位置する2階建ての“スイートヴィラタイプ”。

テラスでリクライニングチェアに身を委ねて空を眺めたり、バルコニーから富士山と河口湖の景色を楽しんだり贅沢なひとときを過ごせます。

使い勝手のよい室内レイアウトは住むように滞在できるのも魅力のひとつ。

広さ :お部屋81.16m2+テラス41.39m2+バルコニー13.25m2

定員 :〜6名様

ベッド:ダブルベッド2台、キングベッド1台

●Villa type - B.C/ヴィラタイプ

平屋建ての“ヴィラタイプ”。

テラスでは、水盤のきらめきとともに富士山と河口湖を眺めながら心穏やかにくつろげます。

広さ :お部屋41.97m2+テラス44.70m2

定員 :〜4名様

ベッド:ダブルベッド1台、キングベッド1台

●Glamping type - D.E/グランピングタイプ

内と外との境界が曖昧で開放的な“グランピングタイプ”。

アウターリビングでゆったり過ごしたり、青空の下広いお庭スペースを楽しんだりできるのはこのタイプだけ。

広さ :お部屋31.05m2+テラス43.47m2+お庭

定員 :〜4名様

ベッド:キングベッド1台、ソファベッド2台

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post セルフチェックインシステム採用!グローバルステイズ「天空の温泉ヴィラ紬 河口湖」 appeared first on Dtimes.