Zoffで目にまつわる楽しい実験も！アトレ新浦安「サマープロモーション」

アトレ新浦安では、2024年7月1日(月)〜8月31日(土)の間、古き良き「日本の夏」をテーマとしたサマープロモーションを開催中です。

アトレ新浦安では、2024年7月1日(月)〜8月31日(土)の間、古き良き「日本の夏」をテーマとしたサマープロモーションを開催中。

古くから受け継がれてきた夏の風物詩、昔懐かしいモチーフに今どきのエッセンスを加えた館内装飾の他、期間中は、夏祭りの定番「たこ焼き」をイメージした食品サンプル作りや、自由研究をテーマにした「夏休みだよ!シンウ“ラボ”自由研究WEEK」を開催中です。

■金魚や花火をモチーフにした館内装飾

天井を見上げると、ゆらゆら舞う金魚提灯やきらきらと輝く花火をイメージした装飾がお客様をお出迎えします。

耳を澄ますと聞こえてくるのは、祭囃子の音色。

子どもの頃の記憶が蘇るような、どこか懐かしい気持ちになる古き良き「日本の夏」を意識した館内装飾です。

■<ワークショップイベント>夏祭りの定番「たこ焼き」をイメージした食品サンプル作り

夏祭りの定番、本物のたこ焼きそっくりな食品サンプルマグネット作りが体験できるワークショップイベントを開催。

たこ焼きの焼き色塗りからトッピングの盛り付けまで体験できます。

タイトル:食品サンプルでたこ焼きマグネット作り

日程 :2024年7月13日(土)

時間 :11:00〜/12:00〜/14:00〜/15:00〜(作業時間 20分程度)

場所 :1Fガーデンテラス

定員 :各回先着16名様

1Fガーデンテラスのイベント会場受付にて、

当日10:30〜全回分の整理券を先着順に配布します。

内容 :本物のたこ焼きから型取りをして作製したたこ焼きに、

焼き色を付けてソースをかけてトッピングを乗せて盛り付け!

思わず食べたくなるような夏祭りの定番、

リアルなたこ焼きマグネットが完成します。

参加方法:当日のお買上げレシート1,000円(税込)以上で1名参加

※合算可

※2名様参加の場合、2,000円(税込)以上のレシートをご提示ください。

※チャージ代、金券購入レシートは対象外

講師 :大島裕美子さん

【教室紹介】食品さんぷる畑 湘南教室

レストランや喫茶店のショーケースで、誰もが一度は目にしたことのあるリアルで魅力的な食品サンプル。

食品さんぷる畑 湘南教室では、まるで料理をするかのように、一つ一つの工程を自身で体験できる教室です。

■夏休みだよ!シンウ“ラボ”自由研究WEEKを開催

1Fガーデンテラスやショップ店頭にて、自由研究をテーマにしたイベントを開催します。

■イベントスケジュール

※各イベント詳細は、アトレ新浦安HPを確認してください。

https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/

■ショップイベント一部紹介

1F Zoff

2024年7月20日(土)13:30〜/15:30〜(各回30分程度)

参加費:無料

目の大切さを学んでお好みのサングラスを組み立てよう!目にまつわる〇×クイズや楽しい実験も!

2F ヒビヤカダンスタイル

2024年7月27日(土)13:00〜/15:00〜(各回60分程度)

参加費:1,500円(税込)

植物の苗を苔で包み好きな顔を付けてオリジナルの苔玉を作ろう!自宅での育て方も学べます。

■「アトレ新浦安」施設概要

施設名 : アトレ新浦安

所在地 : 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間: 10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のHPを確認してください。

構造 : 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 : 地上2階

延床面積: 14,821平方メートル

店舗面積: 6,885平方メートル

店舗数 : 67ショップ(2024年7月1日時点)

URL :

https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/

