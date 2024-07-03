ºÛÈ½¤òµ¯¤³¤¹¤Û¤É¥â¥á¤ë¤Î¤Ï°ä»º1000Ëü¡Á5000Ëü±ß¡Ä2Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÁêÂ³¤ò¸«¤¿ÀÇÍý»Î¤¬ÃÎ¤ë"¸«¤¨¤Ê¤¤ÁêÂ³³Êº¹"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Å·ÌîÎ´¡¢ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£¡ØÁêÂ³³Êº¹ ¡Ö¤ª¶â¡×¤È¡Ö»×¤¤¡×¤Î¥â¥á¤Ê¤¤°ú¤·Ñ¤®Êý¡Ù¡ÊÀÄ½Õ¿·½ñ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖËÜ²ÈÁêÂ³¡×¤ÎÅÁÅý¤¬³Êº¹¤òÀ¸¤à
ÁêÂ³¤Ë³Êº¹¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤ËÄ¹ÃË¤¬²È¤ò°ú¤·Ñ¤°¡ÖËÜ²ÈÁêÂ³¡×¤ÎÅÁÅý¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÃË¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²È¶È¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¼¡ÃË¤äÄ¹½÷¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍÜ»Ò¤Ê¤É¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤¬°ú¤·Ñ¤°ÁêÂ³¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë·Ñ¾µ¼Ô¤Î1¿Í¤ËÂçÈ¾¤Î°ä»º¤¬ÁêÂ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¶ÑÅù¤ËÁêÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÁêÂ³¤ò¡Ö¶ÑÊ¬ÁêÂ³¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¿Æ¤È¤â¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Çºâ»º¤òÊ¬¤±¤ë¡ÖÆó¼¡ÁêÂ³¡×¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤ï¤¬¼Ò¥ì¥¬¥·¥£¤Ë¤ª¤±¤ë»öÎã¤Ç¤Ï¡¢ËÜ²ÈÁêÂ³¤Î³ä¹ç¤¬²áµî4Ç¯¡Ê2018¡Á2021Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ¤Ç60¡ó¤È¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î´Ö¤Ç¤Î¡ÖÁêÂ³³Êº¹¡×¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö·»µ®¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤«¡×¡Ö»ä¤À¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥â¥á¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»ä¤¬ÁêÂ³¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤òÄ¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¤â¤¦1¤Ä¤Î³Êº¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢±ßËþ¤ËÁêÂ³¤¬ºÑ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÊ¿²º¤ÇÏÂ¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë²ÈÂ²¤È¡¢¥â¥á¤Ë¥â¥á¤¿Ëö¤ËÁêÂ³¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âÉÔËþ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤²ÈÂ²¤È¤Î³Êº¹¤Ç¤¹¡£
¢£¸½¾ì¤Ç¼Â´¶¤·¤¿2¤Ä¤ÎÁêÂ³³Êº¹
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÁêÂ³³Êº¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢ÁêÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¢¥â¥á¤ÆÉÔËþ¤¬»Ä¤Ã¤¿¤«¤Ë¤è¤ë³Êº¹
¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ï¡¢¡¤Ç³Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¢¤Î³Êº¹¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºâ»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤¬ÉÔÊ¿Åù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬»Ä¤ëÁêÂ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢ºâ»º¤¬Ê¿Åù¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¥â¥á¤Æ·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤¬»Ä¤ëÁêÂ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¡ÖÁêÂ³³Êº¹¡×¤Î¤É¤Á¤é¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ä¤Ï¡¢¢¤Î¡ÖÁêÂ³³Êº¹¡×¤ò½Å»ë¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢»ä¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ü¤½¤Ã¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥â¥á¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¶â¤äÉÔÆ°»º¤ò°ú¤·Ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥é¥¹¤è¤ê¤â²ÈÂ²¤¬¥â¥á¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¤È¢¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¡¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¢¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤âÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤Î¹¬¤»¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÁêÂ³¤Ï¸øÊ¿À¤äÀáÀÇ¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤
¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÖÁêÂ³³Êº¹¡×¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÀÇÍý»Î¤È¤¤¤¦¤È¤ª¶â¤Î´ªÄê¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁêÂ³¤Û¤É¿Í´Ö¤Î¿´¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿ºâ»º¤ò¡¢»ÒÂ¹¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¤ª¶â¤Î°ÜÆ°°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÁêÂ³ÀìÌç¤ÎÀÇÍý»Î¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁêÂ³¤Î¾ìÌÌ¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºâ»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÇÍý»Î¤¬¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤ÈË¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÀáÀÇ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÇÌ³¾å¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Î¸øÊ¿À¤äÀáÀÇ¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤»öÊÁ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÁêÂ³¤Ï¸øÊ¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÀÇ¶â¤ò°Â¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤¤ÁêÂ³¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤«¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Äó°Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀáÀÇ¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤¬¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¼±¡×¤Ë
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºÊ¤È»Ò¤ÇÁêÂ³¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Î¸øÊ¿À¤äÀáÀÇ¤ÎÌÌ¤«¤é¤¤¤¨¤ÐÀµ²ò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ä²ÈÂ²¤ÎÊ¿²º¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¡ÖÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îºâ»º¤ÏºÊ¤¬ÁêÂ³¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
»Ä¤µ¤ì¤¿ºÊ¤È»Ò¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÊ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÁêÂ³¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎã¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÀáÀÇ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾ï¼±¡×¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¼±¡×¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºâ»ºÊ¬ÇÛ¤äÀáÀÇ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¡Öµ»½Ñ¡×¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¿´¡×¤ÎÉôÊ¬¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤âÌÜ¤òÇÛ¤Ã¤¿¡Öµ»½Ñ¡Ü¿´¡×¤ÇÁêÂ³¤Î»Å»ö¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤À¤±¤¬¡Ö¿´¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁêÂ³¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÈÂ²¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¿´»ý¤Á¼¡Âè¤Ç¡¢¤è¤¤ÁêÂ³¤Ë¤â¡¢¥â¥á¤ëÁêÂ³¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö´ªÄê¡×¤è¤ê¡Ö´¶¾ð¡×¤Ç¥â¥á¤ëÁêÂ³
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ä¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁêÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥â¥á¤ëÁêÂ³¤È¥â¥á¤Ê¤¤ÁêÂ³¤ÏÃ±½ã¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÈæÎ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢°ì±þ¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁêÂ³¡Ä¡Ä6³ä
£±ßËþÁêÂ³¡Ä¡Ä2³ä
¡¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¢¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤âÁêÂ³¸å¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½ÀÂç¤Ç¤¹¡£¥â¥á¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¶â¤è¤ê¤â¤à¤·¤íÁêÂ³¿Í´Ö¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤ä¼»ÅÊ¤Ê¤É¡¢¿´¤ÎÌäÂê¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥â¥á¤ë¸¶°ø¤Ï¡Ö´ªÄê¡×¤è¤ê¤â¡Ö´¶¾ð¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°ä»º¤ÎÁí³Û¤È¥â¥á¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢²¿²¯±ß¡¢²¿½½²¯±ß¤È¤¤¤¦»ñ»º²È¤ÎÁêÂ³¤è¤ê¤â¡¢5000Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÁêÂ³¤Ç¥â¥á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤»ö¼Â¤«¤é¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤Ç¥â¥á¤ÆºÛÈ½¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢1000Ëü±ß¡Á5000Ëü±ß°Ê²¼¤¬42.9¡ó¤È¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2020Ç¯¤Î¡Ö»ÊË¡Åý·×Ç¯Êó¡×¤è¤ê¡Ë¡£
¢£ÁêÂ³¤ÏÃ¯¤Î¿È¤Ë¤â¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ñ»º²È¤Î¤Û¤¦¤¬ÁêÂ³¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢Âå¡¹Âç¤¤Êºâ»º¤òÁêÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÀÇÍý»Î¤äÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤¤¤ï¤ÐÁêÂ³´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¡¢3000Ëü±ß¤È¤«5000Ëü±ß¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦ºâ»º¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¶èÆâ¤ËÅÚÃÏÉÕ¤¤Î¼«Âð¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢»ñ»ºÁí³Û¤¬¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿²ÈÄí¤Ï¡¢ÃÏ²Á¹âÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÆ°»ºÉ¾²Á³Û¤¬Áý¤¨¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¸½¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÁêÂ³³Û¤À¤±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¥â¥á¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç1¤Ä³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡ÖÁêÂ³¡×¤È¡ÖÁêÂ³ÀÇ¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬»Ä¤·¤¿ºâ»º¤ÎÁí³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢ÁêÂ³¤Î¼êÂ³¤¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â¤½¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³Êü´þ¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¡¢Ã¯¤Î¿È¤Ë¤â¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÁêÂ³ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
Å·Ìî Î´¡Ê¤¢¤Þ¤Î¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£ÂåÉ½¼Ò°÷ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î
1951Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¥¢¥ó¥À¡¼¥»¥ó²ñ·×»öÌ³½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢1980Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö¼Â²È¡×¤ÎÁêÂ³¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥ì¥¬¥·¥£ÂåÉ½¼Ò°÷ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î Å·Ìî Î´¡Ë