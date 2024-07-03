今夜放送『FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル＆全楽曲発表
フジテレビ系できょう3日放送の音楽特番『2024 FNS歌謡祭 夏』（後6：30〜9：54）のタイムテーブルと全出演アーティストの楽曲名が、番組公式サイトで発表された。司会は相葉雅紀と井上清華アナウンサーが務める。
【写真】今夜放送『FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル＆全楽曲発表
序盤の平成→令和 リバイバルヒットメドレーでは、ME:Iが少女時代「Gee」をカバー。増田貴久（NEWS）×WEST.×Da-iCE（大野雄大・花村想太）でORANGE RANGEの「ロコローション」、日向坂46×超とめき▽宣伝部でmihimaru GTの「気分上々↑↑」のコラボも展開される。
午後7時台にはKREVA×Number_iが「イッサイガッサイ」、東方神起×中島健人が「Stand by U」「呪文-MIROTIC-」、KIM CHAEWON（LE SSERAFIM）×アイナ・ジ・エンドが「First Love」（宇多田ヒカル）でコラボ。
午後8時台には、テレビアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編のオープニング主題歌で話題のMY FIRST STORY×HYDEが「夢幻」を披露、Def TechはBE:FIRSTとのコラボで「My Way」を歌う。
終盤の午後9時台には、稲葉浩志が「Stray Hearts」、Snow Manが「BREAKOUT」、Number_iは「BON」、NewJeansが「ETA」「OMG」「Supernatural」をパフォーマンス。BLUE ENCOUNTは“本家”の反町隆史とともに「POISON」を披露する。
タイムテーブルは以下のとおり。
■『2024 FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル
▼午後6時半〜（時間ごとの記載は50音順、以下同）
SHOW-WA「君の王子様」
DA PUMP×JDSFブレイキン ジュニア強化選手「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」
DISH//「朝、月面も笑っている」
日向坂46「君はハニーデュー」
FANTASTICS「ブレイクライン」
ME:I「Click」
【平成→令和 リバイバルヒットメドレー】
日向坂46「さくらんぼ」（大塚愛）
WEST.「キセキ」（GReeeen）
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）「Yeah!めっちゃホリディ」（松浦亜弥）
TOMORROW X TOGETHER「もう恋なんてしない（槇原ドリルRemix）」
ME:I「Gee」（少女時代）
増田貴久（NEWS）×Da-icE（大野雄大・花村想太）「高嶺の花子さん」（back number）
日向坂46x超とめき▽宣伝部「気分上々↑↑」（mihimaru GT）
増田貴久（NEWS）×WEST.×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「ロコローション」（ORANGE RANGE）
▼午後7時頃〜
アリス「今はもうだれも」
WEST.×柳沢亮太（SUPER BEAVER）「ハート」
Aぇ! group「《A) BEGINNING」
Omoinotake「幾億光年」
KIM CHAEWON（LE SSERAFIM）×アイナ・ジ・エンド「First Love」（宇多田ヒカル）
KREVA「Expert」
KREVA×Number_i「イッサイガッサイ」
郷ひろみ×ももいろクローバーZ『最強マッシュアップGO!GO-Z!』
「GOLDFINGER'99」「お嫁サンバ」
「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」「行くぜっ！怪盗少女」
「ココ☆ナツ」「ワニとシャンプー」
SEVENTEEN「MAESTRO」
超ときめき▽宣伝部「最上級にかわいいの！」
東方神起×中島健人「Stand by U」「呪文-MIROTIC-」
バブルガム・ブラザーズ×FANTASTICS「WON'T BE LONG」
満島ひかり×渋谷龍太（SUPER BEAVER）「遥か」（スピッツ）
ミュージカル『モーツァルト！』（古川雄大×京本大我)「僕こそ音楽」
▼午後8時頃〜
アイナ・ジ・エンド×アオイヤマダ「Frail」
倉木麻衣「Stay by my side」「Secret of my heart」
SUPER BEAVER「切望」
菅田将暉「くじら」
Da-iCE×超特急「CITRUS「I wonder」「Steal a Kiss」
DISH//「笑えれば」（ウルフルズ）
Def Tech×BE:FIRST「My Way」
MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」
LE SSERAFIM [EASY]
▼午後9時頃〜
稲葉浩志「Stray Hearts」
Snow Man「BREAKOUT」
反町隆史×BLUE ENCOUNT「POISON」
TOMORROW×TOGETHER「ひとつの誓い（We’ll Never Change）」
Number_i「BON」
NewJeans [ETA] 「OMG」「Supernatural」
NEWS×チアリーマンズ「生きろ」
ゆず「Chururi」
【写真】今夜放送『FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル＆全楽曲発表
序盤の平成→令和 リバイバルヒットメドレーでは、ME:Iが少女時代「Gee」をカバー。増田貴久（NEWS）×WEST.×Da-iCE（大野雄大・花村想太）でORANGE RANGEの「ロコローション」、日向坂46×超とめき▽宣伝部でmihimaru GTの「気分上々↑↑」のコラボも展開される。
午後8時台には、テレビアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編のオープニング主題歌で話題のMY FIRST STORY×HYDEが「夢幻」を披露、Def TechはBE:FIRSTとのコラボで「My Way」を歌う。
終盤の午後9時台には、稲葉浩志が「Stray Hearts」、Snow Manが「BREAKOUT」、Number_iは「BON」、NewJeansが「ETA」「OMG」「Supernatural」をパフォーマンス。BLUE ENCOUNTは“本家”の反町隆史とともに「POISON」を披露する。
タイムテーブルは以下のとおり。
■『2024 FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル
▼午後6時半〜（時間ごとの記載は50音順、以下同）
SHOW-WA「君の王子様」
DA PUMP×JDSFブレイキン ジュニア強化選手「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」
DISH//「朝、月面も笑っている」
日向坂46「君はハニーデュー」
FANTASTICS「ブレイクライン」
ME:I「Click」
【平成→令和 リバイバルヒットメドレー】
日向坂46「さくらんぼ」（大塚愛）
WEST.「キセキ」（GReeeen）
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）「Yeah!めっちゃホリディ」（松浦亜弥）
TOMORROW X TOGETHER「もう恋なんてしない（槇原ドリルRemix）」
ME:I「Gee」（少女時代）
増田貴久（NEWS）×Da-icE（大野雄大・花村想太）「高嶺の花子さん」（back number）
日向坂46x超とめき▽宣伝部「気分上々↑↑」（mihimaru GT）
増田貴久（NEWS）×WEST.×Da-iCE（大野雄大・花村想太）「ロコローション」（ORANGE RANGE）
▼午後7時頃〜
アリス「今はもうだれも」
WEST.×柳沢亮太（SUPER BEAVER）「ハート」
Aぇ! group「《A) BEGINNING」
Omoinotake「幾億光年」
KIM CHAEWON（LE SSERAFIM）×アイナ・ジ・エンド「First Love」（宇多田ヒカル）
KREVA「Expert」
KREVA×Number_i「イッサイガッサイ」
郷ひろみ×ももいろクローバーZ『最強マッシュアップGO!GO-Z!』
「GOLDFINGER'99」「お嫁サンバ」
「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」「行くぜっ！怪盗少女」
「ココ☆ナツ」「ワニとシャンプー」
SEVENTEEN「MAESTRO」
超ときめき▽宣伝部「最上級にかわいいの！」
東方神起×中島健人「Stand by U」「呪文-MIROTIC-」
バブルガム・ブラザーズ×FANTASTICS「WON'T BE LONG」
満島ひかり×渋谷龍太（SUPER BEAVER）「遥か」（スピッツ）
ミュージカル『モーツァルト！』（古川雄大×京本大我)「僕こそ音楽」
▼午後8時頃〜
アイナ・ジ・エンド×アオイヤマダ「Frail」
倉木麻衣「Stay by my side」「Secret of my heart」
SUPER BEAVER「切望」
菅田将暉「くじら」
Da-iCE×超特急「CITRUS「I wonder」「Steal a Kiss」
DISH//「笑えれば」（ウルフルズ）
Def Tech×BE:FIRST「My Way」
MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」
LE SSERAFIM [EASY]
▼午後9時頃〜
稲葉浩志「Stray Hearts」
Snow Man「BREAKOUT」
反町隆史×BLUE ENCOUNT「POISON」
TOMORROW×TOGETHER「ひとつの誓い（We’ll Never Change）」
Number_i「BON」
NewJeans [ETA] 「OMG」「Supernatural」
NEWS×チアリーマンズ「生きろ」
ゆず「Chururi」