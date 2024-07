国産生姜100％使用！サーフビバレッジ「プレミアムジンジャーエールギフトセット」

サーフビバレッジは、ロングセラー商品、プレミアムジンジャーエールのギフトセット(3本入・6本入)を2024年7月1日より販売中です。

サーフビバレッジ「プレミアムジンジャーエールギフトセット」

容量 : 200ml×3本入、200ml×6本入

楽天市場販売価格: 3本入1,980円(税込)、6本入3,300円(税込)

発売日 : 2024年7月1日

製品サイト :

https://item.rakuten.co.jp/surf-bev/gingerale_giftset/

サーフビバレッジ楽天市場店専売品です。

【商品特徴】

■高級感あるギフトボックス

フォーマルな贈り物からちょっとした気持ちをお伝えするカジュアルなプレゼントまで、幅広いシーンで利用できるよう高級感あふれるデザインでお届けします。

利用用途にあわせて3本と6本から選べます。

■素材へのこだわり

ピリッと感の強い国産生姜を100%使用。

爽やかさの中にもしっかりとしたコクが味わえる、大人の味わいです。

■炭酸へのこだわり

炭酸強めの爽快な味わいは、お酒の割り材にもぴったり。

そのままストレートでも!

■味へのこだわり

すりおろした生姜を使用していることが分かるように、固形感のある沈殿を出しました。

ジンジャーエールが好きな方にぜひ飲んでいただきたい、自信作です。

