EUROのベスト8が出揃う！　準々決勝ではスペイン対ドイツ、フランス対ポルトガルなど開催

EURO2024・決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)の全日程が現地時間2日に終了し、準々決勝へ進む8チームが出揃った。初日となった6月29日には、前回大会王者のイタリア代表が、スイス代表に0−2と完敗。3大会連続で、前回大会の覇者がラウンド16で姿を消すこととなった。同日には、開催国のドイツ代表がデンマーク代表を2−0で破り、2大会ぶりの準々決勝進出を決めている。

■EURO2024・ラウンド16結果

■EURO2024・準々決勝スケジュール

2日目には、“優勝候補”イングランド代表がスロバキア代表に大苦戦。イヴァン・シュランツのゴールで先手を取られると、後半アディショナルタイムまでリードを許したものの、土壇場でジュード・ベリンガムが同点ゴールを奪う。延長戦開始直後にはハリー・ケインが逆転弾を決め、2−1と逆転勝利を飾った。その後には、同じく“優勝候補”のスペイン代表が、グループステージ同様の安定した戦いぶりを見せ、ジョージア代表を4−1で撃破。2大会連続で準々決勝へ駒を進めた。3日目には、フランス代表とベルギー代表の強豪国対決が実現。試合はスコアレスで時計の針が進んだものの、終盤にランダル・コロ・ムアニが相手のオウンゴールを誘うと、これが決勝弾となり、フランス代表が1−0で勝利。2大会ぶりに8強入りを果たした。続けて開催された一戦では、ポルトガル代表がスロベニア代表にPK戦の末に勝利。延長戦ではクリスティアーノ・ロナウドのPK失敗があったものの、PK戦ではC・ロナウドがきっちりと“取り返した”だけでなく、GKディオゴ・コスタが3本連続セーブを見せ、ポルトガル代表を救った。最終日には、オランダ代表がルーマニア代表に3−0と完勝し、4大会ぶりのベスト8入り。今大会好調のコーディ・ガクポは通算3点目を決めた。また、トルコ代表はオーストリア代表の猛攻を凌ぎ切り、2008年大会以来、4大会ぶり3度目の準々決勝進出を決めた。この結果、準々決勝へ進むのはスイス代表、ドイツ代表、イングランド代表、スペイン代表、フランス代表、ポルトガル代表、オランダ代表、トルコ代表の8チームに決定。準々決勝では、スペイン代表対ドイツ代表、フランス代表対ポルトガル代表など、優勝経験国同士の注目カードも予定されている。準々決勝は現地時間5日と6日に開催予定。日本時間だと、5日の25時00分(6日の1時00分)&28時00分(4時00分)、6日の25時00分(7日の1時00分)&28時00分(4時00分)にそれぞれの試合がキックオフを迎える。ラウンド16の結果まとめ、および準々決勝の開催スケジュールは下記の通り。スイス代表 2−0 イタリア代表ドイツ代表 2−0 デンマーク代表イングランド代表 2−1 スロバキア代表スペイン代表 4−1 ジョージア代表フランス代表 1−0 ベルギー代表ポルトガル代表 0−0(PK戦:3−0) スロベニア代表オランダ代表 3−0 ルーマニア代表オーストリア代表 1−2 トルコ代表※日時はすべて日本時間▼7月5日25時00分 スペイン代表 vs ドイツ代表28時00分 ポルトガル代表 vs フランス代表▼7月6日25時00分 イングランド代表 vs スイス代表28時00分 オランダ代表 vs トルコ代表