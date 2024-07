「また見れるなんて幸せすぎます」

俳優の新田真剣佑さんは7月1日、自身のInstagramを更新。実写版『ONE PIECE』シーズン2のオフショットを公開しました。新田さんは「One Piece Season 2 !!!!!」とつづり、1枚の写真を載せています。新田さんは同作品でロロノア・ゾロ役を演じており、シーズン2の撮影中と思われるオフショットを公開。写真には、主要キャラクターに扮(ふん)した俳優らの影や「SANJI」「NAMI」などキャラクターの名前入りの椅子も写っています。

『ONE PIECE』シーズン2について

コメントでは、「真剣佑さんがゾロで本当に本当に良かったです また見れるなんて幸せすぎます」「待ってたよぉ season2期待してるから カッコよくて強いゾロ楽しみ」「Let’s gooo!(やったー!)」「Finally! We found you! (やっと会えた!)」「Awesome(素晴らしい)」「TO THE GRANDLINE!!(グランドラインへ!!)」「This is it! Straw Hats are Coming(いよいよだ!麦わらの一味が帰って来る)」と、海外のファンからも絶賛の声が集まりました。同作品は漫画家・尾田栄一郎さんによる同名漫画の実写版で2023年8月に配信されたシーズン1の続編です。新田さんは前作に続き、ゾロ役として出演。最新情報は同作の公式Instagramで更新中です。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね!(文:中村 凪)