２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８２．８１ドル（－０．５７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３３．４ドル（－５．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９３５．３セント（＋５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６１．５０セント（－７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０２．００セント（＋３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６５．００セント（＋５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９２．３５（＋０．７８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８２．８１ドル（－０．５７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３３３．４ドル（－５．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９３５．３セント（＋５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６１．５０セント（－７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０２．００セント（＋３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６５．００セント（＋５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９２．３５（＋０．７８）
出所：MINKABU PRESS