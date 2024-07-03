・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８２．８１ドル（－０．５７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３３３．４ドル（－５．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９３５．３セント（＋５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５６１．５０セント（－７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４０２．００セント（＋３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６５．００セント（＋５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９２．３５（＋０．７８）

出所：MINKABU PRESS