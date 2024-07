デビュー45周年を迎えたCASIOPEAのニューアルバム『RIGHT NOW』が7月3日にリリースとなった。2022年に幕を開けた第4期CASIOPEAにあたるCASIOPEA-P4として2枚目のアルバムとなる作品だ。45周年という集大成ながら、それに固執することなく単に過去を振り返ることもなく、積み重ねられた現在のバンドによる新しい作品を作り出した彼らは、必然的に「懐かしくて新しい」という両側面の香りを放つアルバムを放つこととなった。複雑なコード・プログレッションをはじめとする作曲上のテクニックが満載でありながら、それを感じさせないメロディ、ハーモニー、リズムが自然に調和を見せる。





CASIOPEA-P4『RIGHT NOW』

2024年7月3日

HUCD-10328 ブルースペックCD2 アルバム ¥3,300(税込)

1.THE TIME HAS COME/作曲:野呂一生

2.THE HOPEFUL WORLD/作曲:野呂一生

3.WHICH WAY?/作曲:野呂一生

4.NO PLACE LIKE HERE/作曲:野呂一生

5.CHALLENGERS/作曲:野呂一生

6.ADMIRATION/ 作曲:大高清美

7.HOUR OF THE RAINBOW/作曲:今井義頼

8.90's A GO GO/作曲:鳴瀬喜博

9.LOOK UP THE STARS/作曲:野呂一生

10.HAPPINESS/作曲:野呂一生



野呂一生(G)鳴瀬喜博(B)大高清美(Key)今井義頼(Drs)

<CASIOPEA-P4 TOUR“RIGHT NOW”〜Summer〜>

7月28日(日) [川崎] CLUB CITTA’

8月3日(土) [福岡] DRUM LOGOS

8月4日(日) [広島] BLUE LIVE HIROSHIMA

8月24日(土) [名古屋] Bottom Line

8月25日(日) [神戸] THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE

9月7日(土) [札幌] Zepp Sapporo

秋・冬ツアー:-Coming Soon-

新しい展開を盛り込んだ1曲目「THE TIME HAS COME」、珍しいミディアム・ファンクの3曲目「WHICH WAY?」、ヘヴィな8ビートの5曲目「CHALLENGERS」、ロマンチックなロック・テイストのバラードの9曲目「LOOK UP THE STARS」、誰もが歌えそうなメロディの10曲目「HAPPINESS」など、飽くなきチャレンジの成果が考え抜かれた曲順の中で活きているようだ。多くの楽曲は野呂一生によるものだが、オルガンによる神秘的な響きのバラード6曲目「ADMIRATION」はCASIOPEA 3rdから参加の大高清美が、バンドの新しい息吹を感じさせる爽やかな7曲目「HOUR OF THE RAINBOW」はCASIOPEA-P4から参加の今井義頼が、そして第2期CASIOPEAから参加の鳴瀬喜博は第2期の初期に書いた未発表曲をリアレンジした複雑でカオスな8曲目「90's A GO GO」を提供している。